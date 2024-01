IBA UN PELLET POR EL MAR…

… Y de repente, es atrapado por las pinzas de un voluntario subido en un islote flotante de basura plástica. Después de un mes de desacuerdos institucionales, ahora se pone en marcha la operación «aguja en un pajar»; con satélites, aviones, buques de guerra… Todo lo necesario para acabar con esta lacra de los pellets. Como escribo esta carta el día más triste del año (Blue Monday 2024), he intentado alegrar el ambiente con unas líneas que bien pudieran ser reflejadas en viñetas de humor. Recuerdo el desastre del Prestige en 2002. Hubo marineros que ganaron más dinero recogiendo chapapote que pescando. Si se les ocurre hacer eso mismo ahora pagando por kilo de pellets recogidos del mar, ya veo la picaresca de algunos: comprar sacos de pellets (que no son nada caros), llevarlos a sus barcos, remojarlos con agua salada… Y ¡Tachán! ¡Pellets recogidos del mar cobrado a precio de oro! En 2002 Galicia lloró de indignación viendo la ineptitud de sus dirigentes, pero esas lágrimas duraron bien poco, porque meses después volvieron a ganar los mismos en las elecciones municipales (y en las autonómicas, generales…). El mundo se está yendo a pique y nosotros sólo preocupados por unas bolitas que las tiene que recoger el pobre ciudadano concienciado. ¿Para qué queremos entonces a los políticos? ¿Sólo se ponen de acuerdo por unanimidad para subirse su propio sueldo? Ahí ya no hay castas ¿verdad?

Rafa Zamora Sancho. Málaga