Defendamos la política, a pesar de los políticos…

La política es necesaria e imprescindible para gobernar una sociedad, para ello hacen falta políticos cualificados, implicados y solventes, que cumplan su papel adecuadamente y sean democráticos respetando la decisión soberana de los pueblos. Si eliminamos la política democrática aparecen las dictaduras, que consideran al ciudadano como un súbdito obediente, al servicio del sistema, y se amparan en su opacidad para gobernar a su antojo.

Tengo total y absoluta convicción de que el deterioro del mundo político solo sirve para dar poder a los poderes fácticos, que van gobernando el planeta, como son aquellas que hacen del dinero el principal valedor de toda nuestra sociedad. Son los que dominan la economía, las transacciones monetarias, los que manejan las empresas multinacionales, la banca, la bolsa, los créditos, el flujo económico en general… Los que han atrapado al sistema bajo su dominio con el juego del mercado y están sometiendo a los estados a sus propios designios. Los que anteponen el valor del dinero a las personas… Han globalizado su poder e influencia en el mundo mediante el mercado, pero seguimos con gobiernos separados, incluso enfrentados entre sí, por lo que la ciudadanía está semi-huérfana ante ello.

Los únicos que podrían poner coto a tanta ignominia son los legisladores, los que tienen el poder de hacer e instaurar las normas y leyes. En un sistema democrático, esos legisladores emanan de la voluntad popular y el afecto entre el pueblo y el político tiene como resultado que esta sea la que determine las leyes, siempre que el político responda al programa por el que se le ha votado y con el que se ha comprometido a gobernar ante el pueblo que le eligió. Esto no es plausible si no existe esa connivencia, ese entendimiento, entre la sociedad y su gobierno, a la vez que una capacidad de exigir responsabilidades a los gobernantes por parte de quien los votó, de dar y retirar el voto en función de los resultados del programa aplicado. Ahora bien, para ello la ciudadanía tiene que tener una serie de valores que conformen una línea ideológica elemental, donde el ser humano sea la base de la misma y considere al dinero como mero instrumento para procurar el desarrollo de las personas y no al revés. Donde el progreso se entienda inherente a la evolución de planteamientos humanistas, a la realización del individuo en consonancia y equilibrio con su entorno, y no como un mero poseer más medios materiales, más tecnología innecesaria invadiendo el mercado, más consumismo irracional. Si queremos un sistema sostenido de desarrollo debemos atenernos a lo que la tierra da como recursos y gestionarlos equitativamente, para que alcance al conjunto de la población y no se mantenga el despropósito que tenemos en la actualidad… inmensos ricos versus inmensos pobres.