'La búsqueda es el sentido', por Venancio Rodríguez Sanz

Aparte de nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿hay algo más? Sí, la búsqueda. El trabajo es un refugio. Refugio que nos anestesia y nos despierta, que nos aísla y nos conecta. Nos anestesia porque una vez metido en el frenesí del consumismo, las posesiones nos absorben de tal manera que no nos dejan espacio para pensar en otra cosa. Y nos despierta porque es necesario estar en tensión para proveer a los tuyos y a ti de lo necesario para subsistir. La parte positiva del estrés es que resta tiempo para el ocio ya que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Nos aísla del otro y de nosotros mismos. Ya que, como dijo Erich Fromm: «No es posible amarse uno mismo si no se ama a nadie». La competencia desaforada hace del otro un enemigo. Al aceptar la regla que la sociedad nos impone, sin pretenderlo nos aislamos de nosotros mismos. Y nos conecta porque necesitamos a la comunidad para conseguir nuestros fines. La cábala nos dice que la meta no está al final del camino; sino que el objetivo es el caminar. Y que se empieza a andar cuando cuestionas lo establecido. Como decía al principio, ese algo es la búsqueda. Dado que la duda nos lleva a dar pasos para encontrar el sentido...