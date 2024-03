Cartas de los lectores

Errores de la poesía

El filósofo Gustavo Bueno decía que él no tenía opiniones. Que todas las conclusiones a las que había llegado eran fruto de una minuciosa investigación. La Wikipedia dice que opinión es: Idea, juicio o concepto que se tiene sobre alguien o algo. Bueno tenía razón en el sentido de que adjudicarse cualquier idea es tan ridículo como atribuirse el mérito de que dos por dos son cuatro. Por definición, la opinión que se tiene de las cosas está fundamentada en la subjetividad del criterio de uno. Cuando ese dato está constatado, abandona la casilla de la opinión para sentarse en el sillón de los hechos comprobados. ¿Por qué digo esto? Porque acabo de escuchar la canción ‘My Way’ de Frank Sinatra y he visto que decir «a mi manera» es como decir «en mi opinión». Para empezar, no es lógico decir a mi manera porque, según se levante uno, puede hacer las cosas por: egoísmo, generosidad, amor, odio, venganza, lógica, etc. Pero cualquiera de esas maneras no define a nadie. Por decirlo de otra manera, solo describen un punto en un movimiento irregular. El rey David y otros personajes históricos, antes de hacer nada le preguntaban a Dios qué era lo que tenían que hacer. Opino que, tanto lo que digo aquí, como la poesía, las canciones, se han de poner al baño María antes de tragarse sus aseveraciones. Por otra parte, es un hecho constatable que los escritores son muy mentirosos...