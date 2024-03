Vecinos conversan en un banco. / Beth Macdonald

Tener un vecino en la Prehistoria debería entrañar un verdadero problema, por las elevadas intenciones de exterminio. Poco a poco, la visión del vecino como oportunidad de supervivencia se iría desarrollando, pero la incomprensión entre culturas y sus sistemas de organización social, creencias, estrategias territoriales, las ambiciones, envidias…siempre han estado presentes. Portamos un gen belicoso que sólo se puede dominar con algo que cuesta muchísimo y se transmite de generación en generación: educación y empatía.

Llevamos años sufriendo retrocesos en educación, no ya por contenidos o sistema, sino por la estrategia global de asentar la educación en un enfrentamiento ideológico, territorial, político… y lo que es peor, inocular la idea de que la educación es exclusiva de los gobiernos, que el objetivo es pasar de curso y que la familia no educa sino que participa, cuando es ésta la que cohesiona una sociedad si se comparten valores como respeto, compromiso, esfuerzo, trabajo… esa otra educación que facilita paz social y está decayendo.

Observar tu micromundo ofrece pistas del macro mundo al que nos dirigimos si la educación integral no la tomamos en serio, aparte de exigir que los políticos no roben, ni mientan, mermando la democracia. Sólo tenemos que fijarnos en algunas comunidades de vecinos y atisbar los niveles de educación y los abusos que se cometen. El infractor ha aprendido de los políticos a indultarse, señalar las infracciones de otros para exculparse… y así seguir perpetrando sus abusos, a sabiendas del atasco judicial y su coste. En cuanto a los ‘okupas’ e ‘inquiokupas’, eso es otro campo de minas morales, el propietario que trabajó, ahorró y compró, no sale sin heridas graves mentales y económicas, con amparo de la ley, encima, la convivencia vecinal está tocada en cualquier nivel, hasta con nuestra vecina Marruecos…