DOS MANIFESTACIONES ANTE PARTIDOS

La manifestación de sus votantes ante la sede del PSOE, en pro de Sánchez, me ha hecho recordar -como profesor de política -he estado en ambas- la que hicieron no hace tanto ante el PP también sus propios votantes, pidiendo lo contrario, la dimisión de su presidente, Casado, que tuvo que dejar su cargo, siendo sustituido por Feijoo, no menos discutido y perdedor en elecciones, como fue destituido por el Congreso el jefe del PP anterior a Casado, Rajoy. Por el contrario, en la actual manifestación de sus partidarios ante el PSOE, además de ser esta mucho más numerosa y en favor de Sánchez, actual presidente de su partido y del país, se ha destacado el creciente número de banderas de España, menos visibles antes, cuando le felicitaban por conseguir ser el jefe del partido y de nuestra gran patria grande.

Martín Sagrera Capdevila. Málaga