La doctora Ortiz Núñez, responsable de la Unidad de Medicina Estética de Quirónsalud Málaga, pasa revista a la actualidad del sector estético. La importancia de la huella estética empieza a ser un factor que puede abrir nuevos caminos en esta especialidad en la que la mujer ha dejado de ser exclusivamente la protagonista para dar más relevancia a hombres y jóvenes, cada vez más usuarios de estas clínica.

Últimamente entre los profesionales hay un tema recurrente si hablamos de clínicas y tratamientos estéticos, la llamada huella estética, ¿nos puede indicar en qué consiste?

Las estadísticas dicen que el 80 por ciento de los pacientes que van a las clínicas de estética a someterse a cualquier tratamiento piden al profesional que les atiende que dicho arreglo, dicho tratamiento, no se le note, que quede bien, que no solo no se le note ahora, sino que tampoco se le note con el paso del tiempo. La medicina estética va avanzando muy rápidamente tanto en técnicas como en la calidad de los productos que se aplican. La huella estética es la marca que va dejando en el paciente el tratamiento estético en el futuro; puede ser negativa o positiva. La negativa se constituye con los aspectos adversos que derivan de tratamientos repetidos sin haber dejado un espacio de tiempo adecuado entre ellos para la reabsorción de los productos y sin haber utilizado los productos adecuados para su ejecución. Por contra, la huella estética positiva deriva en el beneficio de la piel gracias al buen uso de los tratamientos (inyección de colágeno, acido hialurónico, láser, etc) y que proporciona una mejoría en el momento y lo que es más importante, una mejoría con el paso del tiempo y una piel con más calidad a largo plazo .

Entramos de lleno en la temporada de verano. ¿Cuáles son los tratamientos más aconsejables y cuáles no para esta época del año en la que estamos mucho en contacto con el sol?

Las operaciones estéticas que no se deben hacer en verano son los tratamientos láser (por ejemplo tratamientos de luz pulsada y láser fraccionado) porque causan daños en la epidermis y habría que evitar el sol; los peelings tampoco son muy recomendables ya que hacen muchas abrasiones en la piel. Entre las que no dan problemas en la época estival, pues prácticamente el resto del catálogo de tratamientos que hacemos en las clínicas estéticas: inyección de toxinas, mesoterapias para hidratar la piel con diferentes vitaminas, ácido hialurónico, inducción de colágeno, etc.

¿Cuáles son los tratamientos estéticos más demandados por los clientes?

El bótox es el tratamiento estrella junto al ácido hialurónico y los tratamientos láser, que son más estacionales.

¿Cuáles son los más novedosos, lo último en tratamientos estéticos?

En nuestra unidad hemos incorporado recientemente el Morpheus 8, que es una radiofrecuencia bipolar y fraccionada con la que se pueden tratar desde flacidez facial, la calidad de la piel, cicatrices, estrías, volúmenes faciales, ojeras, bolsas, caída de párpados, papada, óvalo facial, flacidez del cuello y corporal, grasa corporal y celulitis. Esta plataforma cuenta además con cánulas que nos ayudan a quitar grasa y a reducir volúmenes y ángulos faciales.

La clientela de las clínicas estéticas ha dejado de ser mayoritariamente femenina.

Sí, aunque la mujer sigue siendo mayoría, (las estadísticas hablan de que cinco de cada diez mujeres han visitado alguna vez una clínica de estética), es cierto que el hombre se está incorporando también, ya que son tres de cada diez hombres los que se han sometido a algún tratamiento.

¿Y qué me dice de los jóvenes?

Hace 10 años las personas que iban a una consulta estética iban para tratarse cosas que ya estaban mal (arrugas, cicatrices, etc). En aquella época la media de la edad de la clientela era superior a los 40 años. Ahora cada vez tenemos más clientes de una media de 25 años que vienen con la idea de prevenir posibles males, de ahí la importancia de la huella estética de la que hablábamos anteriormente. Hay que asegurarse de la calidad, por ejemplo del ácido hialurónico, y de sus técnicas de inyección en los planos adecuados para mejorar la huella estética.

Con la llegada de la pandemia se han disparado los tratamientos de medicina estética, ¿a qué es debido?

Con la pandemia, la demanda ha crecido aproximadamente un 30 por ciento. Con el confinamiento ha cambiado la manera de vernos y ha aumentado el interés por el cuidado personal. El hecho de estar comunicándonos por videollamada, por ejemplo, ha hecho que nos detengamos más en el aspecto que nos reflejaba la pantalla. Las redes sociales también influyen en esto, porque queremos mostrar una mejor imagen.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la cirugía estética?

Sin duda alguna, conseguir resultados naturales a largo plazo y que que no veamos cosas inestéticas. De lo que se trata es conseguir la naturalidad, y el objetivo último es mejorar el aspecto físico con sentido. La aparatología que utilizamos cada vez va mejorando más y nos permite tratar y aumentar la calidad de la piel y los ácidos hialurónicos cada vez son mejores y de más calidad.