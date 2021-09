La hermandad de la Victoria abrió una rendija en el panorama gris que ha dejado la pandemia. Y por esa rendija entraron los trece traslados que recorrieron las calles del Centro en la mañana de este domingo, convirtiendo esa rendija en una puerta abierta de par en par. La magna exposición que ha organizado la Agrupación de Cofradías en la Catedral se ha convertido en la excusa para realizar una prueba. Fueron trece andas y tronos de traslado que salieron a la calle. Cuando todavía no había roto el alba y las calles estaban vacías. Bueno, para ser exactos no estaban vacías. Ni de gente ni de excitación. Muchos jóvenes, familias y grupos de amigos llenaban los alrededores de las iglesias desde las que salieron las imágenes. La primera, el Redentor del Mundo desde la parroquia de la Encarnación a las 4.45 horas. Se notaba muchas ganas de volver a ver las imágenes devocionales de la ciudad en la calle, en una mañana que prometía mucho pese a las limitaciones impuestas: sin música, con cortejos reducidos y sobrios, recorridos cortos y andas pequeñas. Se han visto traslados claustrales con más parafernalia, pero eso no restó emoción en el reencuentro en la calle. Viejos amigos, caras conocidas, gente que seguro que te encuentras en una procesión... se volvía a respirar ese ambiente de camaradería que crean las procesiones a su alrededor. Y fue impagable vivir la experiencia de ver a Servitas en la calle con saya y manto bordado, el Cristo de los Milagros entrando a hombros en la Catedral, el Ubi Caritas sonando en el Patio de los Naranjos con el Cristo del Amor, los vivas y ovaciones que arrancó la Virgen del Rocío desde que salió de San Lázaro con cohetes hasta que entró en la basílica o la indescriptible y personal emoción que se siente cuando uno se encuentra con Jesús Cautivo y ver su túnico al viento mientras cruza la puerta de la Catedral.

Este traslado de trece imágenes abre también el debate de la celebración de la procesión Magna prevista por la Agrupación con motivo de su centenario. ¿Se debe celebrar el 30 de octubre o plantear otra fecha? ¿Con qué formato se debe planificar? Todas esas preguntas se fueron haciendo en los corrillos que se iban formando entre un cortejo y otro. Las dudas siguen presentes, aunque sólo por el cuándo y el cómo, porque no hay duda de que la Magna llegará. La Agrupación y las cofradías se lo merecen y la ciudad lo espera. Este lunes puede que se vaya despejando este panorama, aunque por ahora está la perspectiva de la vuelta de las imágenes a sus sedes canónicas cuando termine la exposición 'El Verbo Encarnado', cuya fecha de cierre será el 13 de noviembre.

¿Cómo fueron los traslados?

Hay dos aspectos de la jornada de la mañana de este domingo que llamaron la atención. Todo el público iba con mascarilla. Las calles estaban llenas de público, es cierto, pero no había apreturas. Las calles estaban bien organizadas y la gente se situó de forma respetuosa y ordenada para ver el paso de los cortejos. Las mascarillas era el elemento común. Pese a que es fácil encontrarse con gente sin mascarilla por la calle o en una terraza, el respeto a esta norma era total para ver los traslados.

Otro elemento a destacar era la adaptación de las cofradías a las circunstancias. La pasada Semana Santa se vio cómo hacían virtud de las limitaciones existentes. La inexistencia de procesiones no impidió que se vivieran grandes momentos para visitar a las imágenes en sus capillas. Fueron unas procesiones a la inversa. En este caso, las trece cofradías que participaron se adaptaron a las limitaciones de la pandemia. Cortejos cortos, rigurosos y sin música. Pero cada una supo imprimir su carácter. Se pudo escuchar el tañido de una campana en la calle después de más de dos años y medio, ya que Viñeros, Piedad y Soledad de San Pablo optaron por adaptar sus trono de traslado. Llamó la atención el de la Piedad, quizá el más grande de todos, pero hay que reconocer que la hermandad puso sumo cuidado en dejar espacio suficiente entre los portadores, para evitar aglomeraciones en el varal.

La llegada del Señor de la Puente hizo el silencio en todo el entorno de la Catedral. Sólo se escuchaba el rezo del rosario de los hermanos del cortejo. Era todavía noche oscura y la estampa fue impresionante, por cómo si sola presencia cambió la imagen del entorno. De pronto se empezó a escuchar un sonido, como una lluvia, que empezó poco a poco y fue creciendo hasta llenar el ambiente. Era una ovación. Tanto tiempo esperando.

Entró puntual en el Patio de los Naranjos. Tras el Señor de la Puente, la Reina de los Cielos apareció con un cortejo de hermanos mayores, que fue el único que pudo entrar en la Catedral, ya que el resto de los participantes se quedaba en la entrada. Delante de la Virgen, el presidente de la Agrupación, Pablo Atencia, con sus vicepresidentes, Cari Ledesma y José Carlos Garín. El trono de traslado de Viñeros anunció su llegada al entorno de la Catedral con el sonido de su campana, tanto tiempo sin escucharse en el Centro. Iba con una sencilla túnica burdeos -en realidad necesita bien poco este Nazareno- y sobre un monte de corcho decorado con flores moradas, lo que le confería una imagen más sobria al conjunto.

El Cristo de la Agonía entró con un retraso de unos 10 minutos sobre la hora prevista, con un silencio atronador como principal acompañamiento. El crucificado iba presentado sobre un manto de rosas rojas, pasando por el Patio de los Naranjos cuando empezaba a clarear la mañana. El amanecer estaba allí para recibir al resto de imágenes.