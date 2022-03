"Hay que entender y respetar el contexto fundacional de nuestra cofradía, pero no quedan atisbos políticos ni nostálgicos"

La cofradía del Mutilado tiene este próximo Sábado de Pasión, 9 de abril, una cita con la historia. Después de 46 años, la hermandad volverá a salir en procesión. Para ello, se ha venido preparando, sin prisa pero sin pausa, de manera concienzuda, con compromiso, sorteando los obstáculos propios de estos tiempos y los que le acarreaban la pesada mochila que arrastraba desde sus orígenes. Pero, tras sensibles cambios en el concepto de hermandad, con nuevos estatutos, la incorporación de la Virgen de la Divina Providencia como sagrada titular y la restauración del Cristo, el icono fundacional, al que Miñarro le ha reintegrado las piernas, y su cambio de advocación... todo está listo para que, como hermandad de penitencia, vuelva a las calles a manifestar públicamente la fe de sus cofrades. Manuel Sánchez Salcedo es su hermano mayor y el encargado de capitanear esta transformación "natural", según sus propias palabras. ¿En qué se parece la hermandad de la Clemencia a la del Mutilado? Él mismo se encarga de despejar dudas.

¿De dónde saldrá el Mutilado finalmente este Sábado de Pasión?

Si Dios quiere, de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.

¿Cómo ha sido el proceso? Porque la Catedral, tras la negativa inicial, sí que hubiera permitido a la cofradía poder salir al menos este año de su interior.

Después de la negativa de Catedral, la hermandad empezó a buscar distintas opciones. Entre ellas se encontraba la iglesia de la Compañía de Jesús. Mantuvimos una reunión con su superior y, tras consultarlo con la comunidad, nos dio su visto bueno. Tenemos que hacer unas últimas medidas y resolver algunas dificultades técnicas, seguramente en el último ensayo de hombres de trono, in situ. Ahí saldremos de dudas. La puerta mide 3,12 metros y nuestro trono tiene un ancho de 3,10. El margen es muy pequeño. Nuestros capataces están convencidos de que cabemos, pero queremos tenerlo completamente claro. Si finalmente no entramos, pues aceptaremos el ofrecimiento que amablemente nos ha hecho la Catedral, a la que estamos muy agradecidos por la acogida y por permitirnos en última instancia la opción de poder salir de allí. Pero entendemos que si tenemos una alternativa, no queremos alterar el normal funcionamiento del Primer Templo, que se complica en estos días de Cuaresma. No es que rechacemos la Catedral ni mucho menos. De hecho, era nuestra primera opción, sino que así podemos facilitar las cosas.

¿Salir del Sagrado Corazón sería solo por un año o también en los sucesivos?

Nos gustaría que se prorrogara, que fuera un lugar estable de salida. Es nuestro deseo, pero depende de la Compañía.

"Después de la negativa de Catedral, la hermandad empezó a buscar distintas opciones. Entre ellas se encontraba la iglesia de la Compañía de Jesús. Mantuvimos una reunión con su superior y, tras consultarlo con la comunidad, nos dio su visto bueno"

En ese caso, supongo que llevarán a cabo un traslado del Cristo de la Clemencia. ¿Tienen definido el día y los detalles?

Del modo más sencillo posible, por el camino más corto. Pero la fecha está aún por determinar.

¿Cómo se presentará la cofradía a los cofrades y al pueblo de Málaga el Sábado de Pasión?

Tras la primera negativa de la Catedral, paralizamos la confección de túnicas para los nazarenos, porque realmente nos llegamos incluso a plantear la posibilidad de suspender este año la procesión. No sabíamos si íbamos a poder salir y tampoco queríamos que los hermanos asumieran el coste de estos hábitos que no iban a poder revestirse, ya que las nuestras serán túnicas de propiedad. Resuelta la duda de la salida, ya no da tiempo a confeccionarlas los equipos, así que, por desgracia, este año saldremos sin nazarenos. Esto va a condicionar también el cortejo, ya que mantendremos algunos enseres sin sacar, como por ejemplo, las bocinas. En la cofradía decimos que el Señor lo habrá querido así para que sea Él el que centre toda la atención.

¿El rico ajuar de la corporación ha podido ser restaurado o mantiene los sellos que los identifican con el Régimen anterior?

Saldrá el estandarte, la cruz guía, los ciriales, los faroles... No ha dado tiempo a afrontar una reforma del patrimonio en tanta profundidad. Algún escudillo queda por ahí, pero tampoco destaca. Solo lo verán quienes vayan con la intención de verlos.

Más allá del patrimonio, ¿queda algo de la cofradía originaria o de aquella que dejó de salir en 1976 en la actual?

Patrimonialmente queda todo. Por ejemplo el trono de Andrés Cabello Requena, con su talla espectacular, aunque se le han introducido modificaciones importantes. Por ejemplo, se ha sustituido la cartela frontal por otra con la heráldica actual de la cofradía. Está en proceso de ejecución por parte del tallista Manuel Molina, de Málaga, que también está acometiendo la reforma de la cartela trasera. Confiamos en que pueda estar terminada para la salida. Dependerá del artista.

"Hemos realizado una paciente transición de ser una cofradía militar a ser una cofradía normal"

¿Alguna reminiscencia política? ¿Algún nostálgico?

No queda nada ni nadie. Por el tiempo transcurrido, además, es imposible. Atisbos políticos tampoco. Hay que entender y respetar cómo nació la cofradía, en qué contexto, pero hemos realizado una paciente transición de ser una cofradía militar a ser una cofradía normal.

¿Cómo han sido estos años para la cofradía? ¿Cómo ha sido esa evolución?

Con total naturalidad. Ha sido un proceso tranquilo y continuo. Se inició realmente a raíz de la incorporación de la Virgen de la Divina Providencia. Supuso un auténtico revulsivo, el cambio más significativo en la historia de la corporación. Y de ahí vino todo lo demás: la reforma de estatutos, la restauración del Cristo y la puesta en marcha de la cofradía para su vuelta a la calle.

¿Cómo ha crecido la cofradía desde entonces?

La cofradía ha aumentado su actividad en todos los ámbitos: formativo y cultual. En todos los aspectos propios de la hermandad. Es una cofradía más abierta, más participativa, con más actividades sociales y, evidentemente, una hermandad con mayor visibilidad. Pero la llegada de la Virgen lo ha acelerado todo. También hemos crecido en cuanto al número de hermanos. Antes éramos aproximadamente un centenar y ahora superamos los 250. De hecho, el objetivo es que los participantes de la procesión sean todos hermanos y tengan una vinculación estrecha con su cofradía. Sobre todo si son nazarenos, que son la piedra angular. En ese caso, el compromiso tiene que ser especial, mayor que el del hombre de trono, que en este caso, permitiremos que lo saquen sin tener que estar en la nómina de la hermandad. Pero lo que buscamos no es tanto el crecimiento en número, sino en sentido de pertenencia. Por eso queremos también controlar el efecto llamada que puede suponer esta primera procesión. No quiero que se me malinterprete. No es que no quiera que haya nuevos hermanos, sino que los que vengan, lo hagan sabiendo a lo que vienen.

Saldrán con los sones de la banda de la Esperanza ¿Por qué cornetas y tambores para el Cristo de la Clemencia?

Se planteó hasta la opción del silencio absoluto, pero entendimos que era difícil por las características del trono, que es muy grande e ir en silencio podría dificultar el trabajo de los hombres de trono. Pensamos también en la posibilidad de contratar a una banda de música, que particularmente me gusta muchísimo. ¿Por qué cornetas? Es una apuesta por el género y queremos consolidarlo durante varios años, aunque nada es definitivo. Creo que irá bien.

¿Por dónde pasa el futuro inmediato de la corporación? ¿Piensan en volver a llamar a la puerta de la Agrupación de Cofradías?

Siempre he manifestado que la Agrupación es importante en el ámbito cofrade y ciudadano y que creemos en la institución. También tenemos que ir viendo poco a poco cómo evoluciona la cofradía. Lo más importante ahora mismo es ponerla en la calle. Después, todo llegará. ¿Nos gustaría volver a la Agrupación? Sin duda. Pero será cuando llegue su momento.

¿Cree que los nuevos estatutos de la Agrupación pueden dificultar esta aspiración?

El nuestro un caso único y excepcional. Somos una cofradía que estuvo agrupada, que dejó de estarlo y que aspira a volver. No somos una cofradía de nuevo ingreso. Realmente, no sé cómo se puede interpretar esta situación con los nuevos estatutos de la Agrupación.