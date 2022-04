Domingo de traslados: el regreso esperado

Se volvió a cumplir con el guion. Tras dos años de parón las cofradías malagueñas vuelven a la calle con sus traslados, demostrando que son una máquina engrasada que vuelve a funcionar como si nada hubiera pasado, aunque es mucho lo que ha ocurrido en estos dos años. El propio pregonero de la Semana Santa de Málaga 2022, Javier González De Lara, lo decía este sábado por la noche: “Esta vez apreciaremos como nunca el canto de la saeta, los sonidos de nuestras bandas, los olores de la pasión. Compartiremos y agradeceremos como nunca. Soñaremos como nunca. Rezaremos como nunca. Nos querremos como nunca". Y así se hizo el viernes y el sábado en los primeros traslados, al igual que este domingo de traslados, fecha señalada como gran ensayo de la Semana Santa, con nueve pequeñas procesiones, dos por la mañana y siete por la tarde, con algunas novedades como el traslado matutino de La Piedad junto a la Sangre o el de Fusionadas, para llegar a su nueva casa hermandad.

Gitanos

Apenas tres horas sin imágenes en las calles, y el público ya marca desde minutos antes de la salida, el recorrido que seguirá la cofradía de los Gitanos en su traslado a la casa de hermandad de calle Frailes.

Suena la marcha real. Puntuales al horario marcado por la cofradía, las andas de la hermandad de los Gitanos cruzan el dintel de la puerta de la parroquia de San Juan. Por primera vez la cofradía inicia su traslado desde este templo. Será también la última vez que veamos la estampa de Jesús de la Columna y su Madre de la O en esta iglesia del centro histórico. Tras su salida procesional los titulares volverán a su sede canónica, la parroquia de los Mártires, que tuvieron que abandonar por las obras.

Con el traslado de los Gitanos, las calles se convierten en un combate continuo entre los que piden silencio y los que no se pueden resistir a estallar en aplausos. “¡Viva el Señor de los Gitanos!” “¡Qué guapa está la Virgen de morado!”. Los piropos no dejan de repetirse entre las marchas que interpreta la propia banda de cornetas y tambores de la cofradía.

El barrio de la Cruz Verde no podía esperar la llegada de sus titulares, y muchos vecinos, de los que comparten la sangre y el color de tez con los titulares de esta hermandad, llenan las calles de Pozos Dulces. La estrechez del entorno multiplica el sonido de las cornetas que no dejan de interpretar marchas sin apenas dejar tiempo a los redobles de tambor.

‘Silencio Blanco’ en la plazuela de la Virgen de las Penas. El trono gira hacia la puerta del oratorio de Santa María Reina y el Señor de la Columna y María de la O se encuentran con el Jesús de la Agonía y la Virgen de las Penas que ya espera un nuevo Martes Santo sobre su trono procesional.

La brisa se cuela en el callejón de Arco de la Cabeza y con finas ráfagas de aire acaricia el rostro de la Virgen, para darle movimiento al encaje que enmarca su cara. El pañuelo y los rosarios morados se mecen en las manos de la Dolorosa a la que le brillan las lágrima más que cualquier otro día. Su llanto, sin embargo, parece más aliviado en esta tarde de Domingo de Pasión. Quizás sea porque esta vez su hijo no lleva atada sus manos con cadenas, sino con un fino cordón que tan solo acaricia sus muñecas en una diagonal perfecta que une su cuello a la columna de oro que lo mantiene preso.

El nutrido cortejo de velas y bastones continua por este entorno novedoso para la hermandad del Lunes Santo. El Señor atado a la Columna inclina su torso como intentando evitar los balcones que sobresalen de las paredes.

El paso por Pozos Dulces finaliza en la sede de la Agrupación de Cofradías, la iglesia de San Julián, que junto a la cofradía del Huerto salen a recibirlos. A partir de este momento, el cortejo continua por el mismo recorrido de cada Domingo de Pasión para reencontrarse un año más con su barrio de la Cruz Verde.

La Piedad y la Sangre abren el Domingo de Pasión en El Molinillo

Podría parecer una mañana cualquiera de primavera. Si bien la calima de las pasadas semanas parece haber dado una tregua, el frío y el viento -y unas cuantas nubes que no parecen amenazadoras- son ahora quienes se apoderan de la ciudad. Es cierto que a una semana del Domingo de Ramos, y con muchas hermandades de víspera habiendo realizado ya su salida procesional, la ciudad no parece haberse sumergido aún en el ambiente cofrade. Quizás sea porque después de dos años sin Semana Santa, los malagueños todavía no se creen que las imágenes vuelvan a las calles.

Y sí, podría ser una mañana cualquiera de primavera si no fuese porque el Molinillo ya huele a incienso. El barrio vive uno de sus días grandes. Su histórica cofradía de la Sangre visita este domingo a los vecinos con los que no podrá encontrarse el Miércoles Santo. Lo mismo hará la Virgen de la Piedad, que por un día intercambia los papeles con la gente del barrio para ser Ella la que va a visitarlos por primera vez en la mañana del Domingo de Pasión.

Pasadas las 11.30 horas, se escucha a lo lejos el himno nacional interpretado por la Banda de Música de Zamarrilla. Nuestra Señora de la Piedad portada por unos pocos privilegiados de la corporación sale de su capilla callejera para ser entronizada sobre las sencillas andas de madera en las que será llevada hasta su casa de hermandad. Primeros toques de campana. Las portadoras levantan el trono. Suena la marcha que lleva el nombre de la Virgen, ‘Piedad’, y con una sencilla maniobra la imagen queda enmarcada en el arco de la puerta de su capilla.

Es el día del barrio, y por eso la Piedad no podía irse sin saludar a sus vecinos de San Felipe Neri. Frente a Ella, por calle Parras, avanza el cortejo de la archicofradía de la Sangre. La Virgen parece incluso levantar la vista del rostro sin vida de su hijo que sobre su pierna derecha reposa, para ver como la Cruz de Guía avanza hacia Ella.

Con el sonido de los tambores roncos de la Banda del Real Cuerpo de Bomberos, el crucificado de Palma Burgos llega hasta calle Cruz del Molinillo. Allí, en un profundo ambiente de respeto se para frente a la Virgen que tallara el mismo escultor. Con la misma sensación que se vive en los flashback de una película, el Señor yacente sobre los brazos de su madre se encuentra con su misma imagen crucificada. El dolor de la Piedad debe ser doble. Un dolor que se puede ver en los párpados caídos de la dolorosa que parece querer levantarlos para mirar al frente.

El público enmudece. Los guardias civiles que acompañan a la Piedad agachan su cabeza en símbolo de respeto. Y en lo mismo que dura un suspiro, la cruz de madera comienza a girar hacia la derecha. El crucificado se marcha y la Piedad se queda con su pena.

Pero el silencio se rompe con la llegada de la Virgen de Consolación y Lágrimas. La Dolorosa de Baena, con su estética recuperada tras la restauración de Naranjo Beltrán, llena de algarabía la calle. En un perfecto ejemplo de consuelo, la Virgen sustituye la pena que ha dejado su hijo por la alegría que reflejan los colores malvas con los que inunda el barrio. Suena ‘Malacitana’ por la Banda de Música de la Paz, y las dos Vírgenes se mecen, la una frente a la otra. La que llora sin lágrimas y la que con tristeza reparte consuelo.

La estampa sobria que deja el Señor se diluye entre los aplausos de los que allí se concentran. Una mujer que admira el rostro de la Piedad que se esconde tras el manto malva se seca una lágrima antes de que consiga caer. El encuentro de dos vecinas siempre emocionante, más aún tras años sin verse. El barrio del Molinillo rebosa de vida. Sus imágenes están en la calle. Vuelve la idiosincrasia cofrade de este rincón de Málaga. Hoy, el Molinillo es más barrio que nunca.