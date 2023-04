¿Qué le está pareciendo la Semana Santa malagueña?

Creo sinceramente que la devoción de los cofrades es muy auténtica, que realmente hay una búsqueda de vivir lo que creemos. Por supuesto, el gran desafío de la Iglesia está en cómo mantener y vivir esta gran devoción todo el año, no solamente en la Semana Santa. No obstante, es una cosa muy hermosa que invirtamos tiempo en vivir estos grandes acontecimientos que son la cumbre de nuestra fe. Estoy muy contento de que en España y en Andalucía se viva la Semana Santa no solamente con gran pasión, sino con profundidad. Debemos expresar nuestro agradecimiento a las personas que, a través de los siglos, y sobre todo de las décadas posteriores al Concilio Vaticano II, trabajaron mucho y continúan trabajando para mantener esta devoción popular, esta expresión encarnada de nuestra fe.

¿Qué le ha llamado especialmente la atención?

Siendo filipino, descubro cada vez más el origen español de la Iglesia de mi país. En sus devociones y su piedad popular, la Iglesia filipina es muy española y, por supuesto, muy andaluza. También en todas las parroquias filipinas hay procesiones, aunque los tronos son menos elaborados, porque desde el punto de vista artístico no tenemos esta gran tradición que tienen ustedes.