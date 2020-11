Prensa Ibérica se suma al homenaje a la educación de Gestionando hijos

Prensa Ibérica, el grupo de comunicación líder de la información regional y local en España, participará en el evento online Homenaje a la educación que organiza Gestionando hijos y que tendrá lugar del 1 al 23 de diciembre de forma online a través de su canal de YouTube.

Prensa Ibérica, en calidad de media partner de este homenaje, vuelve a mostrar su compromiso con la educación con esta alianza, después de haber llevado a cabo durante 2019 y parte de 2020 el Tour Gestionando Hijos en varias ciudades españolas, entre ellas Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Alicante, en compañía de Gestionando hijos y los periódicos regionales del grupo.

El evento actual, tal y como dice su director, Leo Farache, pretende "rendir homenaje a todas las familias, docentes, alumnos y profesionales que han conseguido que la educación haya funcionado con éxito un año difícil, marcado por una pandemia".

En este homenaje, participarán algunos de los mayores expertos en educación de nuestro país:

- La psicóloga y escritora de cuentos infantiles Begoña Ibarrola

- El filósofo y profesor José Carlos Ruiz

- El psicólogo Alberto Soler

- La pedagoga Mar Romera

- El neuropsicólogo Rafa Guerrero

- La pedagoga Carmen Guiata

- El filósofo y divulgador David Pastor Vico

- La pediatra Lucía Galán (Lucía, mi pediatra)

- El chef y experto en nutrición infantil Juan Llorca

-La psicóloga Cristina Guitiérrez Lestón

- La psicóloga Silvia Congost

- La terapeuta de familias Amaya de Miguel

- La pedagoga Alba Castellví

Sus ponencias podrán seguirse del 1 al 23 de diciembre a través del canal de YouTube de Gestionando hijos. La inscripción es gratuita y se realiza a través de la web: www.homenajealaeducacion.com



Temáticas de las ponencias

- Educación emocional a través de los cuentos (Begoña Ibarrola)

La transmisión de valores y la gestión de las emociones a través de los cuentos es una de las herramientas más utilizada en el mundo de la educación. Permiten que los niños comprendan su mundo y adquieran las herramientas necesarias para enfrentarse a él.

- Niños con personalidad: pensamiento crítico para el siglo XXI (José Carlos Ruiz)

¿Qué implicaciones tendrá en el futuro si no enseñamos a nuestros hijos a desarrollar su pensamiento crítico? Tomar decisiones es fundamental, pero hacerlo desde una perspectiva amplia, conociendo los pros y contras y sabiendo cuál es la más inteligente, eso ya es algo más complicado. El pensamiento crítico debe estar en nuestra educación desde que son pequeños, así evitaremos grandes males llegada la temida adolescencia.

- Disciplina juguetona (Amaya de Miguel)

¿Qué es el juego? La principal herramienta para hacer que nuestros hijos aprendan. No hay espacio para el error y ellos no tienen la sensación de que no están en una evaluación constante, además de divertirse durante el proceso.

- Una educación sin etiquetas (Alberto Soler)

El efecto Pigmalión ya nos hablaba del resultado que tienen las expectativas y etiquetas que ponemos a nuestros hijos. Si no paramos de repetir a nuestro hijo que es un vago y que no vale para los estudios, terminará cumpliéndose debido a nuestras palabras. Cambiar el concepto hacia ellos es nuestro deber.

- La relación más profunda de nuestra vida (Carmen Guaita)

¿Llamarías a un adulto inútil o le gritarías a la primera de cambio cuando se ha equivocado en algo? No, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué nos permitimos hacerlo con nuestros hijos? Hablarlos con respeto y desde la empatía es fundamental para que ellos crezcan con la sensación de que son tenidos en cuenta y que no los tratan mal ni en público, ni en privado.

- Educar desde la relación de pareja (Silvia Congost)

Una relación sana entre los progenitores siempre va a ser un sinónimo de que los hijos crecerán en un entorno de respeto y amor. No importa el tipo de familia que tengamos o nuestra situación actual, la pareja es el eje por el que se guían los hijos.

- Responsina: cómo evitar que nuestros hijos desarrollen adicciones (Rafa Guerrero)

El apego es una de nuestras formas más primarias de vinculación con nuestros cuidadores. Para crear un apego seguro lo fundamental es responder a las necesidades que van manifestando nuestros hijos a lo largo de su vida. Eso es la responsina, un elemento clave para evitar que nuestros hijos desarrollen adicciones a las pantallas o incluso a sustancias.

- La admiración educa (Mar Romera)

Familia y escuela siempre tienen que ir de la mano. Cuando nos comunicamos, cuando hay una relación de respeto mutuo, los niños también lo sienten y conviven mejor en el aula.

- Emociones, adolescentes y pandemia (Cristina Gutiérrez)

El objetivo de esta charla es ayudar a entender las emociones negativas (miedo, rabia y tristeza) que la pandemia ha provocado, no solo en los adolescentes, sino también en padres, madres, docentes y niños/as. ¿Qué consecuencias provocan estas emociones negativas sentidas durante tantos meses? Con recursos fáciles para gestionarlas y entender comportamientos y actitudes para conseguir estar tú bien porque probablemente, los demás no lo estarán.

- Amistad en la adolescencia (David Pastor)

Las amistades se convierten en el referente de nuestros hijos llegada la adolescencia, negarlo o prohibirlo sería un error. El objetivo es comprender a nuestros hijos y ayudarles a hacer buenas elecciones para que eviten la mayor cantidad de decepciones que vivimos por el camino.

- Entrevista (Lucía Galán)

Entrevista a Lucía Galán sobre la educación y sus implicaciones en la situación actual que está viviendo nuestro país.