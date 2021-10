La Real Academia Española tiene una cuenta de Twitter (@RAEinforma) en la que resuelve dudas a los usuarios de la red social. Normalmente estas cuestiones están relacionadas con cómo se escriben determinadas palabras o en qué contextos se utilizan. Pero hay veces que las dudas son de temas más generales y la RAE da respuesta que, a veces, suscitan polémica en las redes. Este ha sido el caso cuando se ha pronunciado sobre el uso del lenguaje inclusivo.

Tirando de humor, aunque con un poco de crítica al lenguaje inclusivo, un tuitero preguntaba: "Hola @RAEinforma tengo una #dudaRAE , este famoso lenguaje inclusivo ¿es una jerigonza o un galimatías?".

No es la primera vez que la institución pública se ha pronunciado sobre el lenguaje inclusivo. Cuando lo ha hecho, siempre ha tomado como referencia el informe redactado por Ignacio Bosque, en el se muestra contrario a su uso. No obstante, el año pasado variaron su planteamiento al respecto tras una petición del Gobierno.

Ese año el Gobierno pidió un informe sobre el empleo del lenguaje inclusivo en la Constitución, aunque no supuso grandes cambios, más bien algunos estéticos como la inclusión de la palabra "Reina".

Volviendo al tuit, como hace prácticamente con todas las dudas, la RAE respondió afirmando lo siguiente: "Lo que comúnmente se ha dado en llamar «lenguaje inclusivo» es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gram., mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna".

#RAEconsultas Lo que comúnmente se ha dado en llamar «lenguaje inclusivo» es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gram., mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna. — RAE (@RAEinforma) October 7, 2021

Polémica en las redes

Con esta respuesta se ha desatado la polémica en las redes y, aunque el comentario tiene cientos de "retuits" y "me gusta", también tiene muchas respuestas en las que, o bien critican, o bien alaban el comentario. "Aplaudo su respuesta. Esas estrategias tienen un fin político más que otra cosa y no recoge la acepción que usamos la mayoría de hablantes". "Y x k no es al revés?? El plural el femenino?? Por que nuestra lengua es machista, como la RAE" son solo algunos ejemplos:

Pero qué pesados sois, que no sois nadie para decir lo que es discriminatorio y lo que no.



Decir que el uso genérico del masculino gramatical es mayoritario y extendido entre los hablantes? ✅



Decir que no discrimina a nadie? ❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎ https://t.co/WQOUxpJiPt — Mr. Daydreamer 🥀 (@JBecerrilGomez) October 8, 2021

Una cosa es defender el uso del masculino genérico desde la lingüística con un fin meramente pragmático y otra muy distinta es pretender sentenciar que «no supone discriminación sexista alguna» cuando ese juicio es competencia de la filosofía https://t.co/TXCG355CdO — Zaro ۞ (@danielzaroe) October 8, 2021