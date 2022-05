La sociedad es cada vez más consciente del impacto que tiene la alimentación en su salud y la del medioambiente. Cada decisión y cada paso cuenta. Por ello, la implementación de un modelo alimentario más inclusivo y sostenible para todas las personas y el planeta es una prioridad para Danone. Y es que ser un agente de cambio positivo forma parte de su ADN. Este compromiso le llevó a convertirse en la primera empresa de gran consumo en ser B Corp, una certificación que corrobora que la compañía cumple con altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal en su ejercicio.

Ser una empresa con propósito supone ser aún más exigente con cómo se acometen las acciones. Por eso, la compañía integra los ODS en sus decisiones operativas y estratégicas. Reflejo de ello es que apuesta por la salud y el bienestar de las nuevas generaciones, ligadas al ODS 3. Recientemente, ha anunciado la reformulación de sus productos para niños y niñas, como Danonino, Danone para niños, Actimel Kids y yogur Danone para la infancia, para que cumplan con los criterios nutricionales de la OMS. Concretamente, en materia de azúcares totales, contienen un total de 10 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto. Como marca presente en los hogares españoles desde hace cuatro generaciones, Danone lleva años trabajando para la mejora de los perfiles nutricionales de sus productos, con el objetivo de facilitar a las familias alternativas saludables para sus hijos e hijas, manteniendo todo el sabor sin añadir edulcorantes artificiales.

Asimismo, Danone también impulsa iniciativas como el movimiento 'Alimentando el Cambio', un proyecto que nace con el objetivo de promover propuestas de cambio de comportamiento hacia una mejor alimentación para tener un impacto positivo desde la infancia. De esta forma, se busca empoderar a los más jóvenes a adoptar hábitos de alimentación saludables y les impulsan a tomar las riendas del bienestar personal.

Inclusión y conciliación

El ODS 5 garantiza la igualdad y la diversidad. A través de este compromiso de la ONU, Danone apuesta por la diversidad inclusiva. En este marco, aprovecha la comunicación de sus marcas para representar a la sociedad de forma fiel, sin caer en estereotipos, promueve actividades de formación y sensibilización para inspirar a consumidores y otras compañías, y fomenta un entorno laboral inclusivo en el que todas las personas pueden dar su mejor versión. Además, ha sido la primera compañía en obtener el sello 'Yo No Renuncio', vinculado al Club de Malasmadres, por su compromiso a la hora de implantar medidas de igualdad y conciliación en las políticas internas de sus divisiones, sin brecha salarial y paridad laboral en todos los niveles. De hecho, el 64,15% de las mujeres mayores de 33 años en Danone son madres. Para apoyarlas, la firma impulsa medidas como la cumplimentación del salario hasta el 100% durante la baja maternal, aporta dos semanas adicionales de permiso, ayudas para la guardería y ayudas escolares hasta la mayoría de edad de los hijos.

Renovables

En el marco del uso de energía renovable en oficinas y fábricas, contemplado en el ODS 7, Danone ha anunciado un acuerdo con Iberdrola para impulsar el desarrollo de la planta fotovoltaica más grande de Europa, desde la que se suministrará energía a todas sus plantas. Este proyecto está ligado a la firme apuesta de la compañía por un modelo de producción y consumo responsable y la transición hacia una economía circular, así como, la reducción del desperdicio alimentario, contribuyendo al ODS12.

En este mismo marco, la compañía se ha fijado el objetivo de que el 100% de sus envases sean reutilizables, reciclables o compostables para el 2025. En su propósito de avanzar en materia de circularidad, Danone implementó la iniciativa ReNueva, que tiene como principal objetivo la recuperación de envases generados en el canal de consumo fuera del hogar, con la finalidad de darles una segunda vida, incorporándolos como materia prima para la creación de nuevos envases. Este proyecto, que se lleva a cabo junto a la Fundació Trinijove y Ecoembes, ofrece, además, una oportunidad laboral a personas en riesgo de exclusión social, a través de formación y empleabilidad. Hoy en día, ReNueva cuenta con una planta de gestión de residuos en el municipio de Montcada y Reixach (Barcelona). En la lucha contra el cambio climático (ODS13), la compañía se ha marcado el objetivo de ser emisiones netas en 2050, lográndolo en el 2025 para el negocio de aguas.

En esta línea de actuación, desde el 2017, Danone ha reducido un 12% las emisiones de los ganaderos con los que colabora, promoviendo una agricultura regenerativa, a través de planes estratégicos que permiten reducir la huella de carbono. Junto con estas iniciativas, la compañía impulsó una prima a sus ganaderos por ser sostenibles, incentivado y premiando los esfuerzos realizados para reducir el impacto medioambiental.

Generar un impacto positivo en la sociedad se debe ir de la mano de aliados, empresas y organismos con los que comparten valores y visión (ODS 17). Por eso, la compañía construye alianzas con otras empresas BCorp, como Too Good To Go, Almanatura, Roots 4 sustainability, 21 gramos y Seedo. Para Danone, el camino hacia un nuevo modelo más saludable y sostenible se construye gracias a la suma de esfuerzos de todas las partes implicadas y pasa, también, por establecer objetivos comunes entre todos los actores implicados.

Laia Mas, 'corporate affairs director' de Danone Iberia: "Estamos decididos a dejar un futuro más saludable"

Por tercera vez, la compañía supera los exigentes compromisos de B Lab para ser reconocida como empresa BCorp. Y, en esta ocasión, lo hace mejorando todavía más su puntuación.

-¿Por qué Danone es una BCorp?

-Porque creemos que es posible otro modelo de empresa que lleve a cabo una transformación del modelo alimentario actual hacia uno más saludable y sostenible. Y porque no puede haber desarrollo económico sin crecimiento social, ni productos saludables, sin un entorno saludable. Precisamente, este año se cumplen 50 años desde que Antoine Riboud, el entonces presidente del grupo Danone, realizaba en Marsella ese histórico discurso en el que apostaba por un enfoque diferente de los negocios, y que marcó el nacimiento del doble compromiso económico y social de Danone

-¿De qué forma ser BCorp os ayuda al cumplimiento de los ODS?

-Ser BCorp nos reta a trabajar para ser un agente de cambio positivo. Es como una brújula que nos marca el camino al seguir y nos anima a seguir superándonos para conseguir los propósitos que nos hemos marcado en materia de ODS. Nos ha permitido adoptar una forma de trabajar que nos permite integrar los ODS en todas nuestras decisiones tanto operativas como estratégicas. No podemos abordar un reto como la Agenda 2030, contemplando cada ODS de una manera individual. Es necesario abordarlos desde una perspectiva que incorpore su impacto en la empresa y en la sociedad.