Una coyuntura especialmente delicada para la salud del planeta y en un momento clave para el proceso de descarbonización, se hace más imperiosa la necesidad de encontrar formas sostenibles de vivir, trabajar y producir. Unas premisas que Greenalia lleva en su ADN desde su nacimiento, siendo la sostenibilidad uno de los valores intrínsecos al negocio de la compañía.

Como empresa productora de energías renovables en sus diferentes tecnologías (eólica terrestre y offshore, biomasa, solar y almacenamiento) se trabaja para que las diferentes áreas de negocio sean palanca de cambio y avancen hacia una sociedad más regenerativa. Esto es, en Greenalia no existe el conformismo con tener un modelo que reduce emisiones gracias a la puesta en marcha de nuevos parques eólicos o de las bondades que aporta el aprovechamiento forestal de la biomasa, sino que lo acompañan de medidas para mejorar los ecosistemas de esos desarrollos y también la vida de las personas.

Por ello, Greenalia trabaja de forma transversal y con retos cada vez más ambiciosos sobre los tres ejes de la estrategia ESG (Social, Ambiental y Gobernanza). ¿Cómo? Desde la perspectiva Ambiental, siendo más respetuosos con nuestro entorno y generando los mínimos impactos posibles; Social, escuchando a las comunidades y cuidando a nuestras personas; Gobernanza, haciendo importantes refuerzos en materia de transparencia, ética empresarial y buen gobierno.

Un manual verde y código de buenas prácticas

En línea con los ODS, Greenalia avanza en la implementación de nuevas herramientas para una cultura organizativa más transparente y ética, donde los valores de la sostenibilidad son la referencia.

Así, en el último año ha aprobado el Libro Verde de las políticas corporativas de Greenalia y su Código de Conducta y Buenas Prácticas Corporativas.

En línea con lo establecido en el Pacto Verde Europeo, Greenalia plasma en su Green Book su firme compromiso por la sostenibilidad entendida en su visión más amplia (ESG). Así, dentro del área Ambiental establece su pacto con la biodiversidad, acción climática, economía circular y agua. En lo que se refiere a la Social, la gestión del talento, los derechos humanos, la igualdad, diversidad e inclusión, junto con la seguridad y salud laboral y su RSC, son los ejes sobre los que gira la actuación en esta área. La transparencia y comunicación, el compliance, la gestión del riesgo y las medidas anticorrupción centran las medidas de Gobernanza.

En este marco, se ha aprobado ya Norma Anticorrupción y, tras elaborar su Mapa de Riesgos, actualmente está implantando un Sistema de Gestión de Riesgos que permitirá a la compañía tener una mayor conciencia y control sobre su posible exposición a los impactos que puedan existir. De este modo estará mejor preparada para afrontarlos y solventarlos.

Iniciativas globales por el Planeta

En el convulso momento económico y político surgido tras la irrupción de la pandemia, la Unión Europea tomó la histórica determinación de recoger y potenciar el Pacto Verde Europeo como herramienta de recuperación, modernización y descarbonización. Ahora, en la hoja de ruta hacia la neutralidad climática, el conflicto entre Rusia y Ucrania supone, a todos los niveles, un gran desafío que evidencia la urgencia de alcanzar la independencia energética. Un objetivo en el que Greenalia como productora de energía renovable quiere ser protagonista y hacerlo con una visión clara en pro de la sostenibilidad y en armonía y consenso con las comunidades que lo rodean.

Así, nos sumamos Pacto Mundial de la ONU, marcándonos incluso objetivos propios a través de nuestro Plan de Sostenibilidad y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos unimos a la llamada de acción de la plataforma The Climate Pledge, que tiene como principal objetivo adelantar en una década el hito de Net Zero, de modo que sean en 2040 y no en 2050 como marca el Acuerdo de París. De ese modo, Greenalia actúa con vocación de liderazgo para ser un actor clave en el proceso de transición energética.