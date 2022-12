Fin de año está cada vez más cerca y tú ya estás pensando en cómo celebrarlo. No sabes si organizar una velada en casa con tu familia o cenar algo fuera, ambos planes repetitivos y que ya has hecho años atrás. Por lo tanto, si estás buscando algo diferente, no dejes escapar la posibilidad de vivir una Navidad en la Cueva de Nerja.

La Cueva de Nerja es uno de los espectáculos naturales más impresionantes de toda España, razón por la cual fue declarada Bien de Interés Cultural en 2006. Representa uno de los principales atractivos de Málaga y recibe más de 400.000 visitantes cada año. Navidad en Cueva de Nerja La Fundación Cueva de Nerja te lo pone fácil para que disfrutes de una Navidad única. Si visitas la Cueva con tu familia podréis disfrutar de todos los servicios disponibles en el recinto y, para alegría de los más pequeños, llevaros gratis un regalo navideño. Se trata de un Popit, uno de los juguetes de moda y que causa furor entre los peques. Esta promoción está vigente desde el jueves 1 de diciembre hasta el domingo 8 de enero. Entre las atracciones que podrás disfrutar, además de la Cueva, destacan el Jardín Botánico Detunda – Cueva de Nerja, el parque infantil y el Museo de Nerja. Y, como si fuera poco, también podrás aprovechar la zona de pícnic, los senderos y la tienda de regalos, entre otros servicios del recinto. Entradas para vivir una Navidad en Nerja Las entradas ya están a la venta y hay distintos tipos para cada visitante. En primer lugar, la entrada adultos incluye la entrada a la Cueva y al Museo de Nerja, y su precio es: 13,75 euros online y 15 euros en taquilla del 22 de diciembre al 6 de enero.

12,75 euros online y 14 euros en taquilla del 12 al 21 de diciembre y los días 7 y 8 de enero. Por su parte, la entrada de niños de 6 a 12 años incluye los accesos a la Cueva y al Museo de Nerja, además de un Popit navideño de regalo. En cuanto al precio de estas entradas infantiles, es el siguiente: 11,75 euros online y 13 euros en taquilla del 22 de diciembre al 6 de enero.

0,75 euros online y 12 euros en taquilla del 12 al 21 de diciembre y los días 7 y 8 de enero. Los niños menores de 6 años entran gratis. ¡Y también tienen un Popit de regalo! En caso de que la entrada se adquiera de manera online, el comprador deberá acudir a la taquilla del recinto de la Cueva de Nerja para retirar el Popit. Este regalo se entregará hasta el 8 de enero o fin de existencias. Descubre la cueva y sumérgete en su historia La Cueva de Nerja es una de las de mayor desarrollo topográfico de Andalucía, con 4.823 metros. El sector habilitado al turismo, denominado Galerías Turísticas, es el visitable desde 1960 y cuenta con formaciones geológicas diversas que te dejarán con la boca abierta. Además, cuenta con otro sector no visitable: las Galerías Altas y las Galerías Nuevas. Otro de los sitios que debes visitar es el Museo de Nerja, centro de referencia sobre la historia de la ciudad y su Patrimonio Natural y Cultural. En él podrás tener una visión completa de la historia local, desde la Prehistoria hasta la actualidad, como así también sobre los eventos más importantes de cada período histórico. La Cueva de Nerja prioriza la conservación y la investigación científica El objetivo principal de la Fundación Cueva de Nerja es el de compatibilizar la visita turística con la correcta conservación de la cueva, velando por este excepcional tesoro patrimonial y por su entorno. Para todo ello, esta cavidad cuenta con un Instituto de Investigación cuyo órgano de gobierno es un Consejo Científico Asesor que se encarga de elaborar proyectos de investigación, de proponer actividades de difusión científica y de establecer medidas para la adecuada conservación de la gruta. Entradas y más información ¿Qué esperas para disfrutar de un fin de año único? Ya puedes adquirir tus entradas en este enlace para vivir una Navidad diferente en familia. Y, para más información, puedes ponerte en contacto de las siguientes maneras: Correo electrónico: admon3@cuevadenerja.es Teléfono: +34 952 529 520 Ubicación: Ctra. de Maro, s/n – 29787 Nerja, Málaga