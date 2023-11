Un equipo multidisciplinar del madrileño Hospital 12 de Octubre ha conseguido detectar, por primera vez, alteraciones genómicas en cáncer de pulmón en tan solo 72 horas. El proceso de secuenciación masiva (NGS, del inglés 'Next Generation Sequencing'), que es la técnica que se utiliza, actualmente se puede alargar varias semanas, explican fuentes del hospital. En pacientes con cáncer de pulmón en estados avanzados, la reducción del tiempo para la emisión del informe molecular puede ser vital, pues permite planificar tratamientos específicos contra su cáncer en tan solo tres días desde el comienzo del test y mejorar así su pronóstico.

Ese ha sido el objetivo del Proyecto UTOPIA, coliderado por el doctor Fernando López-Ríos y las doctoras Esther Conde y Susana Hernández. El trabajo se ha presentado en el 35 Congreso Europeo de Patología celebrado en Dublín (Irlanda). Los investigadores detallan que una posibilidad que tienen los pacientes con tumores malignos es encontrar una alteración específica o biomarcador que permita aplicarles tratamientos más específicos y personalizados. Pero, matizan, existen cientos de genes y miles de alteraciones moleculares que estudiar, por lo que la forma más óptima es utilizar tecnología de NGS.

Perfil molecular

El Proyecto UTOPIA, se ha centrado en los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón no de célula pequeña, en estados tanto avanzados como iniciales de la enfermedad. Aunque conocer el perfil molecular es ahora el estándar de atención para este tipo de tumor, según recoge el trabajo "aún persisten varias lagunas en la práctica clínica", apuntan sus autores. Los paneles que se utilizan de manera habitual en los hospitales analizan un número limitado de genes (alrededor de 50) y los resultados suelen tardar un par de semanas, como mínimo.

Este estudio ha diseñado un protocolo de secuenciación masiva ultrarápido utilizando un panel de NGS que incluye 161 genes relacionados con el cáncer con el fin de poner a disposición de oncología en tan solo 72 horas, el resultado del análisis genómico de los tumores de los pacientes.

Objetivo cumplido

En el Proyecto UTOPIA, han participado 96 pacientes y el objetivo de emitir el informe de NGS en 72 horas se alcanzó en el 100 % de los pacientes. Según el Jefe de Sección de Patología Molecular del Hospital Universitario 12 de Octubre, el doctor Fernando López-Ríos, los principales beneficios de este protocolo ultrarápido se trasladan directamente al paciente, porque que los oncólogos disponen de la información molecular en un tiempo "muy inferior al habitual" y con un panel de genes más amplio, lo que les permite aplicar al paciente tratamientos personalizados en muy poco tiempo.

Puede "ser crucial en pacientes en estado avanzado de la enfermedad", según el doctor López-Ríos

Esto puede "ser crucial en pacientes en estado avanzado de la enfermedad", según López-Ríos quien explica que "si se inicia el tratamiento sin contar con esta información genómica está demostrado que la supervivencia podría ser inferior". Esta propuesta se puede adaptar fácilmente a laboratorios de diferentes tamaños y escenarios clínicos, pero según las conclusiones del trabajo, requiere una comunicación muy efectiva del equipo multidisciplinar tanto en el comité de tumores clínico como en el comité de tumores molecular.

Tecnología robotizada

López-Ríos finaliza resaltando que la clave es disponer de tecnología completamente robotizada pero, sobre todo, trabajar en "un equipo multidisciplinar muy bien coordinado y con una comunicación efectiva. Atender a un paciente es muy complejo, cuantos más niveles de comunicación haya, mejores resultados para el paciente".

El proyecto 'Ultrafast Next Generation Sequencing: Universal Testing Of Patients with Infiltrating Adenocarcinomas of the Lung' (Acrónimo UTOPIA), explican desde el 12 de Octubre, se ha desarrollado por un equipo multidisciplinar de patólogos, oncólogos, biólogos moleculares y técnicos especialistas en Anatomía Patológica del Hospital Universitario 12 de Octubre desde enero de 2023. Sus resultados preliminares se presentaron en el 35 Congreso Europeo de Patología celebrado el pasado mes de septiembre en Dublín.