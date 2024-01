La Policía Nacional ha detenido en Jaén a la mujer que alertó con una nota lanzada a un cartero de que estaba siendo retenida, junto a su hija de 7 años, por un hombre con el que mantenía relaciones esporádicas y al que siguen buscando los agentes.

La detención de la mujer se ha producido tras aparecer en su vivienda 183 plantas de marihuana.

La Policía Nacional ha confirmado este lunes que sigue a abierta la investigación y no se descartan nuevas detenciones sobre este caso que tuvo lugar el pasado día 3 en una casa de la calle Alegría, en la carretera de circunvalación del castillo de Jaén.

Según ha informado la Policía, los hechos tuvieron lugar cuando la mujer recibió la visita de un conocido suyo, con el que tenía una relación de encuentros sexuales esporádicos. Esa misma tarde comenzaron a discutir, ambos forcejearon y finalmente ella se subió a la planta de arriba de la casa junto a su hija de 7 años, quedándose él abajo.

Según el relato policial, pasado un tiempo ella decidió salir de la casa, observando que la llave no se encontraba puesta en la cerradura y que su móvil no lo tenía consigo, por lo que decidió escribir una nota de auxilio en la que cual pedía que llamaran a sus padres y no a la Policía. La nota la arrojó por la ventana y fue recogida por un cartero que se encontraba en ese momento trabajando.

El cartero, siempre según la información de la Policía, se la facilitó a una tercera persona siendo esta la que llamó a la Policía Nacional. Varios agentes se personaron en la vivienda de la víctima y aunque la mujer no quiso atenderlos aludiendo a que no ocurría nada, “estos finalmente accedieron a la vivienda poniéndola a salvo del autor, el cual huyó por los tejados adyacentes”, ha informado la Policía.

Una vez en el interior de la vivienda, los policías observaron la existencia de una plantación 'indoor' de marihuana, “siendo este, presumiblemente, el motivo por el que no quiso franquearle la puerta a los agentes”, según una portavoz policial.

Los investigadores del grupo de estupefacientes, tras la solicitud de un mandamiento de entrada y registro que le fue concedido por la autoridad judicial, incautaron 183 plantas de marihuana en el interior y detuvieron a la mujer.