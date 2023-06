Una grieta gigante está desgarrando lentamente a África, el segundo continente más grande del planeta. Esta depresión, conocida como Rift de África Oriental, es una red de valles que se extiende a lo largo de unos 3.500 kilómetros, desde el Mar Rojo hasta Mozambique. La grieta podría "dividir" al continente africano y hasta crear un nuevo océano, según algunas teorías.

Investigadores de Virginia Tech, en Estados Unidos, han aplicado diversos modelos informáticos y analizado con instrumentos GPS durante más de 12 años el sistema de fisuras que se observa en el Rift de África Oriental, la grieta continental más extensa del planeta. El nuevo estudio ha sido publicado recientemente en Journal of Geophysical Research.

¿Un continente dividido y otro océano?

Algunos especialistas sostienen que la enorme depresión podría generar lentamente la división de África y hasta el surgimiento de un nuevo océano. De acuerdo a la Sociedad Geológica de Londres, la impresionante grieta presenta dos conjuntos de fracturas paralelas en la corteza terrestre. La grieta oriental pasa por Etiopía y Kenia, mientras que la grieta occidental se extiende en un arco desde Uganda hasta Malawi.

A lo largo de la colosal fractura en el este de África, la placa tectónica de Somalia está “empujando” hacia el este desde la parte más grande y antigua del continente, la placa tectónica de Nubia, según datos del Observatorio de la Tierra de la NASA. Al mismo tiempo, las placas de Somalia y Nubia también se están separando de la placa de Arabia en el norte. Al cruzarse en la región Afar de Etiopía, ambas placas crean un sistema de grietas en forma de Y, de acuerdo a un artículo publicado en Live Science.

Sin embargo, aún existen muchas dudas sobre las fuerzas reales que impulsan estos movimientos. Se sabe que al estirarse o al romperse, la deformación que acompaña al Rift de África Oriental debe seguir patrones direccionales predecibles en relación con el rift: la deformación tiende a ser perpendicular al mismo. El Sistema de Rift de África Oriental presenta esas deformaciones perpendiculares, pero luego de medir las fisuras los científicos de Virginia Tech también observaron una deformación que iba en la dirección opuesta, paralela a las fisuras del sistema.

Explicando la deformación anómala

En el nuevo estudio, los investigadores estadounidenses exploraron los procesos detrás del Sistema Rift de África Oriental utilizando modelos termomecánicos 3D. Según una nota de prensa, estos modelos mostraron que la inusual deformación paralela del sistema de grietas es impulsada por el flujo del manto hacia el norte, asociado con la Superpluma Africana.

La Superpluma Africana es un afloramiento masivo del manto terrestre que se eleva desde las profundidades de la Tierra por debajo del suroeste de África, y se dirige hacia el noreste a través del continente, volviéndose más superficial a medida que se extiende en dirección norte. Los hallazgos, combinados con técnicas de modelado aplicadas anteriormente, podrían ayudar a aclarar el debate científico sobre qué fuerzas impulsoras de placas dominan el sistema de grietas de África Oriental, explicando su deformación tanto perpendicular como paralela a la grieta.

Entender estos mecanismos es vital para predecir el futuro de la grieta. "Lo que no sabemos es si esta ruptura continuará al ritmo actual para eventualmente separar el continente africano y abrir una cuenca oceánica, como el Mar Rojo, y luego quizás algo mucho más grande, como una versión pequeña del Océano Atlántico”, indicó a Live Science Ken Macdonald, científico de la Universidad de California en Santa Bárbara. Según las estimaciones de los especialistas, la grieta en Etiopía y Kenia podría dividirse para crear una nueva placa en los próximos 1 a 5 millones de años.

Referencia

A Geodynamic Investigation of Plume-Lithosphere Interactions Beneath the East African Rift. Tahiry A. Rajaonarison, D. Sarah Stamps, John Naliboff, Andrew Nyblade and Emmanuel A. Njinju. Journal of Geophysical Research: Solid Earth (2023). DOI:https://doi.org/10.1029/2022JB025800