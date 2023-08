Un experimento en los arrecifes de coral proporciona la primera evidencia de que los depredadores usan otros animales para camuflarse y acercarse a sus presas sin ser detectados. Lo hacen peces en el Caribe.

Un nuevo estudio ha obtenido la primera evidencia experimental de que el pez trompeta, Aulostomus maculatus, puede ocultarse nadando detrás de otro pez mientras caza, y reducir así la probabilidad de ser detectado por su presa.

En este comportamiento de "sombra", el pez trompeta largo y delgado utiliza una especie de pez no amenazante, como el pez loro, como camuflaje para acercarse a su cena.

Este es el único ejemplo conocido de un animal no humano que utiliza a otro como forma de ocultación, destacan los autores de esta investigación.

La investigación involucró horas de buceo en el Mar Caribe, tirando de peces modelo pintados a mano a lo largo de un cable.

"Cuando un pez trompeta nada cerca de otra especie de pez, se oculta por completo de su presa detrás de otro pez, que no lo reconoce como un depredador porque la forma que ve acercarse es diferente", dice el Dr. Sam Matchette, investigador del Departamento de Ciencias de la Universidad de Cambridge y primer autor del estudio.

Modelo figurado

El pez damisela, Stegastes partitus, forma colonias en el lecho marino y es una comida común para el pez trompeta. Trabajando entre los arrecifes de coral frente a la isla caribeña holandesa de Curaçao, los investigadores instalaron un sistema submarino para sacar modelos impresos en 3D de peces trompeta en líneas de nailon a través de colonias de damiselas y filmaron sus respuestas.

Cuando el modelo de pez trompeta pasó solo, el pez damisela nadó para inspeccionar y rápidamente huyó para refugiarse en respuesta a la amenaza depredadora.

Sin embargo, cuando un modelo de un pez loro herbívoro, Sparisoma viride, pasó solo, la damisela inspeccionó y no reaccionó como si representara una amenaza.

Cuando se adjuntó un modelo de pez trompeta al costado de un modelo de pez loro, para replicar el comportamiento de sombra del pez trompeta real, el pez damisela respondió tal como lo había hecho con el modelo de pez loro solo: no había detectado la amenaza. Matchette dijo: “me sorprendió que la damisela tuviera una respuesta tan profundamente diferente a los diferentes peces; fue genial ver que esto sucediera en tiempo real”. El estudio, en el que participan colaboradores de la Universidad de Bristol, se publica hoy en la revista Current Biology.

Relevancia ecológica

"Hacer experimentos de manipulación en la naturaleza como este nos permite probar la relevancia ecológica de estos comportamientos", dijo el profesor Andy Radford de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Bristol y coautor del estudio.

Matchette, junto con su coautor y compañero de buceo Christian Drerup, pasaron horas bajo el agua, sin apenas moverse, para realizar su experimento.

Su interrogatorio anterior a buzos que trabajaban en tiendas de buceo en el Caribe reveló que el pez trompeta se ve comúnmente nadando junto al pez loro y otros peces de arrecife, pero la razón de este comportamiento notable no se había probado.

Además, era mucho más probable que los buceadores hubieran visto el comportamiento de sombra en arrecifes degradados y estructuralmente menos complejos.

Igual que los cazadores humanos

Los arrecifes de coral de todo el mundo se están degradando debido al calentamiento del clima, la contaminación y la sobrepesca. Los investigadores dicen que la estrategia de esconderse detrás de otros peces en movimiento puede ayudar a los animales a adaptarse a los impactos del cambio ambiental.

“El comportamiento de sombra del pez trompeta parece una estrategia útil para mejorar su éxito de caza. Es posible que veamos que este comportamiento se vuelve más común en el futuro, ya que hay menos estructuras disponibles en el arrecife para esconderse”, dijo el Dr. James Herbert-Read, del Departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge, autor principal del estudio.

Históricamente, los cazadores de patos humanos se han escondido detrás de recortes de cartón de animales domésticos, llamados "caballos al acecho", para acercarse a los patos sin ser detectados. Pero esta estrategia ha recibido poca atención en animales no humanos y nunca se había demostrado experimentalmente.

Referencia

Predatory trumpetfish conceal themselves from their prey by swimming alongside other fish. Matchette, S.R. et al. Current Biology, August 2023. DOI: 10.1016/j.cub.2023.05.075