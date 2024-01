Las tres características acústicas de la música curativa están presentes en casi todos los géneros, se diferencian claramente de otras melodías y tienen una afinidad sorprendente con la música de los cinco elementos de la medicina tradicional china.

La musicoterapia es una intervención complementaria prometedora, sólidamente contrastada, para tratar diversas afecciones de salud mental.

Durante siglos, ha servido como un enfoque alternativo para diversos trastornos neurológicos, incluidos accidentes cerebrovasculares, afasia, negligencia visual, enfermedad de Parkinson, demencia, autismo y síndrome de dolor. Además, su eficacia ha sido validada por médicos e investigadores de todo el mundo.

A pesar de la evidencia de los efectos beneficiosos de la música curativa, las características acústicas que hacen que la melodía sea efectiva en contextos terapéuticos siguen siendo difíciles de alcanzar.

Identidad curativa

Un equipo de investigación dirigido por Yue Ding, de la Universidad Jiao Tong en Shanghai, ha cubierto en parte ese vacío científico, al haber identificado y validado las características acústicas distintivas de la música curativa.

Este hallazgo podría mejorar la musicoterapia, por ejemplo, con la ayuda de la inteligencia artificial, que puede crear listas de reproducción personalizadas para los pacientes.

Este estudio contribuye al creciente conjunto de investigaciones que exploran el potencial de las tecnologías digitales para las intervenciones sanitarias, señalan los autores de este trabajo.

Datos comparativos

El nuevo estudio, publicado en la revista General Psychiatry, realizó un análisis de una selección de piezas de música curativa (HMD, por sus siglas en inglés), recomendadas por terapeutas relacionados con la musicoterapia.

Los investigadores extrajeron 370 características acústicas de las 165 piezas musicales que componían el HMD y las compararon con otros conjuntos de datos de música clásica, jazz y de la música tradicional de cinco elementos (FEMD, por sus siglas en inglés).

La musicoterapia de cinco elementos a la que se refieren estos autores está contenida en Huangdi Neijing, el texto médico más antiguo e influyente de la medicina tradicional china, según el cual diferentes elementos (melodías) de la música pueden ayudar a tratar diferentes trastornos emocionales como la depresión, algo que algunas investigaciones médicas han comprobado.

En otras patologías la FEMD ha obtenido asimismo grandes resultados, según se puso de manifiesto los Proceedings of the 2nd International Symposium on Artificial Intelligence for Medicine Sciences (2021), publicados por la ACM. Los autores del nuevo estudio advierten no obstante en su artículo que, aunque los efectos terapéuticos de esta forma de música tradicional china aún no se han demostrado científicamente, se utilizan y promueven con amplitud entre los terapeutas.

Comparaciones sorprendentes

Estos antecedentes ponen de manifiesto la importancia que ha tenido la FEMD para la nueva investigación, según la cual la música curativa no se diferencia apenas (solo en el 9,46% de las características acústicas) de la tradicional china de los cinco elementos, lo que desvela una afinidad sorprendente entre ambas terapias.

Otro dato relevante de la nueva investigación: el 74,59% de las características acústicas de la HMD comparte similitudes entre los distintos géneros, lo que sugiere una cierta universalidad de la música curativa.

Además, el 26,22% de las características acústicas difieren significativamente entre las piezas clásicas del HMD y las del conjunto de datos de música clásica (CMD, por sus siglas en inglés), lo que indica que la música curativa tiene algunas particularidades que la hacen diferente de la música regular.

Tres marcas de identidad curativa

Las características acústicas distintivas de la música curativa que se identificaron en la nueva investigación son la desviación estándar de la rugosidad (que indica con qué fuerza y frecuencia los sonidos de la pieza musical “rozan” entre sí y crean disonancia), así como la frecuencia media y el llamado coeficiente MFCC3, que describe las características del timbre de la música e identifica los instrumentos que la están tocando.

Estas tres características que identifican a HMD reflejan la variabilidad, la regularidad y la complejidad de la música curativa, enfatizan los investigadores.

Huella nítida

Los investigadores validaron estas características mediante la comparación de las piezas de jazz del HMD con un conjunto de datos del Jazz Music Dataset (JMD, por sus siglas en inglés) y observaron asimismo que podían distinguir las piezas de jazz curativas de las regulares en un espacio tridimensional definido por estas características.

Como este estudio utilizó un sistema llamado CAMS (Chinese Affective Music System) para evaluar las respuestas afectivas de los participantes a la música curativa y a la música regular, concluye también que las características acústicas que identificaron como distintivas de la música curativa influyen en la forma en que la música afecta a nuestro estado de ánimo y a nuestra energía.

Las características acústicas distintivas de la música curativa que se han identificado y validado en este estudio tienen implicaciones para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial para identificar música terapéutica, especialmente en contextos donde el acceso a la experiencia profesional puede ser limitado, concluyen los investigadores.

Referencia

Uncovering potential distinctive acoustic features of healing music. Yue Ding et al. General Psychiatry 2023; 36:e101145. DOI: 10.1136/gpsych-2023-101145