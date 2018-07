"Estoy a un nivel muy bueno y espero poder mantenerlo"

Este hombre de hierro se mantiene en la élite del Triatlón a sus 34 años, aunque conserva las mismas ganas de sus comienzos - El triatleta criado en el Rincón de la Victoria, Rubén Ruzafa, sigue cosechando éxitos en un palmarés que desconoce límite alguno, y que tras la victoria en el Mundial de Triatlón celebrado en Dinamarca, además de la prueba en República Checa, sigue aumentando como la espuma con las miras puestas en los mejores de la historia

Rubén Ruzafa (Valencia, 1984) es conde una «bestia». Debajo de su personalidad sosegada, la cual transmite paz, se encuentra el espíritu de un gladiador que no pone trabas en su día a día. Adicto al trabajo, sus ocho Campeonatos del Mundo y los tres Campeonatos de Europa lo corroboran. Siempre rodeado de los mejores, Rubén ha convertido el Triatlón en un estilo de vida, en la auténtica cultura del esfuerzo. Aunque esta disciplina al principio no fuera su objetivo central, una serie de circunstancias lo han llevado a ser un referente, ya no solo en el plano nacional sino también a nivel internacional.

Si en 2017 consiguió subirse al podio como primer clasificado hasta en siete ocasiones, este año parece que ha seguido la misma línea tras conquistar el Mundial ITU en Dinamarca y acto seguido el primer puesto en la República Checa hace una semana. ¿Cómo se siente al haber entrado en esta dinámica tan positiva?

Muy contento. El año pasado fue complicado al quedarme a las puertas de los mundiales y tenía una espinita clavada, por lo que para este año hemos cambiado algunas cosas a la hora de entrenar para ser más rápido corriendo, por ejemplo. A decir verdad, la decisión ha funcionado y he corrido más que mis rivales, algo que he podido confirmar en las tres últimas carreras, en las que he estado entre los mejores.

Aunque ya haya cosechado otros títulos mundiales, ¿qué ha tenido de especial éste en concreto?

Pues básicamente que el año pasado me quedé a 11 segundos y llevaba tres años sin ganar ningún Mundial XTERRA, entonces se hace largo prepararte para este tipo de campeonatos y acabar de esa forma. Pero parece que he vuelto a un nivel muy bueno y esperemos que pueda mantenerme.

Muy pocos días entre la euforia del Mundial y la prueba en la República Checa, sobre todo para descansar.

El Mundial fue un martes y el triatlón en Chequia el domingo, así que para todos los que corrimos en Dinamarca el descanso fue escaso, algo que además se comprobó en la propia carrera. Íbamos todos más fatigados e incluso se subió al podio algún chico que no estaba en las apuestas, pero esta última prueba me la tomé con más relajación mental y física. Dos días antes ya no tenía esa presión de tener que hacer un papel brillante y solo pensaba en que saliera todo como tuviera que salir..

En Dinamarca tuvo algún percance en forma de lesión, ¿cómo se produjo y qué tal está de las molestias en su mano inflamada?

Fue durante la segunda vuelta en bici y el manillar colisionó contra un árbol, caí de cabeza y al apoyar con esa mano todo el peso de mi cuerpo fue hacia allá. Ahora mismo estoy siguiendo un tratamiento de ultrasonido. Nada más llegar a España fui al hospital y me hicieron una radiografía. En principio no tengo nada roto y es todo tendinoso, aunque todavía me cuesta apoyar y tendremos que valorar la evolución porque si persiste durante varias semanas, llegar a XTERRA Alemania sería difícil. Lo primero sería recuperarse de la mano y no tener ningún problema para poder prepara bien el campeonato en Maui en octubre.

Para todos aquellos que no entienden de triatlón o pruebas del estilo, ¿cúales son las principales diferencias entre la competición ITU y XTERRA?

El ITU es una carrera federada de la Federación Internacional de Triatlón. Ellos hacen su propio campeonato. A nivel técnico las diferencias son que las distancias suelen ser un poco más cortas. En el ITU son 1.000 metros nadando, unos 26 km en bicicleta de montaña y alrededor de los 10 km corriendo; mientras que en el XTERRA son 1.500 nadando, en bicicleta suele ascender a 30 km y la carrera que se va a los 10 km. Luego también los circuitos de XTERRA suelen caracterizarse por ser más técnicos y duros, sobre todo a nivel de bicicleta y carrera.

Aunque sus éxitos en los torneos ITU es incontestable, es en los XTERRA donde usted ha conseguido más victorias por lo general.

Sí, porque XTERRA tiene más competiciones a nivel mundial. Está el Campeonato de Europa, el Campeonato del Mundo, y luego todos los campeonatos nacionales, por eso me dedico a trabajar más este ámbito. Tanto a nivel económico como en cuanto a repercusión y pruebas está mucho más extendida.

Ya ha superado a Conrad Stolz, enorme triatleta, en títulos mundiales en alguna categoría y en Maui el próximo octubre podría igualarlo, ¿qué supone para usted ese objetivo en su carrera?

Es muy bonito poder conseguir hacer historia y estar entre los mejores ránkings en cuanto a número de campeonatos. Pero sí que es verdad que no es un objetivo, sino que la idea es seguir ganando año a año esas pruebas y luego al final de mi carrera sumar el máximo posible. En estos momentos la meta es trabajar y prepararme lo mejor posible, disfrutar del camino y si después se consigue la victoria en la carrera pues más que mejor.

A los 12 años comienza a coger la mountain bike, pero la figura de Emilio Fernández, entrenador del Club Triatlón Axarquía, es providencial para que se sumerja en esta modalidad. ¿Cómo fueron sus comienzos y qué relevancia tiene Emilio en su camino?

Él fue quien me metió de lleno en el triatlón. A los 12 años mi visión estaba centrada en el mountain bike y quería dedicarme a ello, pero Emilio fue quien me motivó a comenzar a correr. Entonces primero me introdujo en el duatlón y cuando se hizo la piscina de Añoreta, allí empezamos a nadar un poco y desde los 15 años ya fui entrando en el triatlón. Luego se dio la casualidad de que en 2008 pude competir un poco más porque tuve el verano libre al no ir a los Juegos Olímpicos de Pekín y gané el Campeonato del Mundo de Maui, hecho que cambió mi decisión para dedicarme plenamente al triatlón.

Ahora mismo se está entrenando con Ainhoa Muría, cuatro veces olímpica, y con una dilatada experiencia. ¿Cúales son los aspectos de los que más se está nutriendo?

Ella es la que está poniendo la visión sobre cómo hacer las cosas. En natación, me está metiendo nociones sobre una mayor frecuencia o aspectos muy técnicos, pero son cuestiones que a la hora de rendir en aguas abiertas junto a atletas de gran nivel ayudan a ganar tiempo. Luego en la carrera también me está ayudando con los ejercicios adecuados para seguir mejorando y ganar velocidad. Eso es lo que me está aportando Ainhoa, una perspectiva muy triatlética del entrenamiento.

El reconocimiento de la mujer dentro del deporte ha avanzado bastante en los últimos años, ¿cómo está de arraigada esta cuestión en el triatlón?

Afortunadamente, las mujeres tiene mucha importancia en el triatlón con gran igualdad en las inscripciones. A nivel participativo es brutal y me parece muy necesario que se le de exactamente la misma importancia.

Sus próximos objetivos más allá de Maui.

A corto plazo, en octubre arranco el grado en INEF a través de la universidad a distancia y mi objetivo es poder compaginarlo a nivel profesional y familiar. En el plano deportivo, simplemente seguir mejorando y tratar de ganar cuantos más campeonatos mejor, que al fin y al cabo es por lo que estamos diariamente.

