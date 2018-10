Soledad López: "Mi experiencia con las ´Guerreras´ ha sido alucinante"

La extremo malagueña, satisfecha con su papel en los tres amistosos y también con la semana de trabajo a las órdenes del seleccionador, Carlos Viver

Sole López ya está de regreso en Málaga. La extremo costasoleña se ha estrenado a lo grande esta semana con la selección española de balonmano, con la que ha sumado tres victorias en otros tantos amistosos. La jugadora del Rincón Fertilidad, que entró a última hora en la convocatoria del seleccionador Carlos Viver, por la lesión de Amaia González de Garibay, ha demostrado un gran nivel y ser a todos los efectos una «guerrera» más.

La internacional malagueña atendió ayer a La Opinión de Málaga y se mostró satisfecha con la experiencia. «Estoy muy contenta. Ha sido una experiencia alucinante. He estado junto a jugadoras que siempre han sido referentes para mí. Estoy muy feliz».

López recuerda el momento en el que el seleccionador la telefoneó para anunciarle que estaba convocada. «Estaba en la playa y cuando colgué el teléfono me hice cuatro o cinco esprints para calmarme. Lo primero que pensé fue en Amaia, entrar por la lesión de una compañera nunca es bueno, pero luego también pensé que tenía una gran oportunidad y que esto es el sueño para cualquier jugadora. Me puse muy nerviosa. Llamé a mis padres y a mi hermana para decírselo y no se lo creían», explica.

La experiencia de esta semana con las «Guerreras» será inolvidable para la malagueña, que jugó los tres amistosos, en los que aportó 4 goles contra Argentina y otros 4 y 2 más, en los dos partidos frente a Austria. «Yo estoy muy contenta. Siempre se puede hacer mejor, pero para ser mi primera vez, estoy contenta con los tres partidos y también con la semana de entrenamientos con el resto del equipo», dijo.

La jugadora del Rincón Fertilidad asegura haberse sentido desde el primer momento una «guerrera» más. «Me han acogido todas las compañeras muy bien desde el primer día. He tenido mucha suerte al entrar en la selección en un momento en el que hay muchas jugadoras que conozco, además de mi actual compañera de equipo, Emma Boada. Todas me han hecho sentir como una más. Han sido muy amables ayudándome en todo y estoy muy agradecida», aseveró.

Sole recuerda perfectamente el momento de su debut, el pasado miércoles, ante la Argentina de Macarena Gandulfo y Rocío Campigli, ambas compañeras de la extremo malagueña en el Rincón Fertilidad. «El seleccionador me dijo que entrara. Yo suspiré y salté a la pista. La verdad es que estaba muy concentrada en lo que tenía que hacer. Tenía claro que tenía que disfrutarlo, vivir el momento y así lo hice», aseguró.

El próximo gran reto de las «Guerreras» será en Campeonato de Europa que se celebrará del 29 de noviembre al 16 de diciembre en Francia. Una cita en la que Sole podría tener un hueco entre las 16 elegidas, aunque la capitana del Rincón Fertilidad no quiere hacerse muchas ilusiones porque sabe que será complicado. «La verdad es que no sé si estaré o no. Es muy complicado. Yo estoy muy contenta. Si va otra compañera será porque se lo merece. Lo que sea, será. Ahora lo importante es trabajar duro con el equipo y seguir progresando», finalizó.