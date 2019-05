Conejo: "Siempre he querido quedarme"

Juan Antonio Conejo Bernal, de 27 años, renovó ayer por una temporada el contrato con el UMA Antequera para prorrogar su función de guardián de la portería. El acuerdo entre todas las partes quedó refrendado en una visita del jugador a la sede social de BeSoccer en Málaga. El CEO y director general de esta empresa malagueña, Manuel Heredia, acompañó al jugador y al presidente del club, Pedro Montiel, en un recorrido por las instalaciones del partner tecnológico como muestra de la confianza otorgada a uno de los pilares del vestuario.

El rearme del plantel comenzó por el nuevo capitán, Miguel Conde, y avanza con la apuesta por un guardameta que no ha dejado de mostrar sus cualidades desde su incorporación.

Segunda cara desvelada de la plantilla de la próxima campaña 2019/2020. Una decisión clara de la directiva y el cuerpo técnico por mantener una base sólida con la que ilusionar a todos los seguidores que acuden al Pabellón Fernando Argüelles.

«He tenido ofertas para salir, pero mi primera opción siempre ha sido quedarme. Estoy contento, lo están conmigo y estoy en mi casa. Es un proyecto ilusionante. Con muchas ganas de volver otra vez a la senda de acceso a Primera División, porque le debemos mucho a la afición y a nosotros mismos. Ha sido un año muy difícil y volveremos con más entusiasmo», dice el 16.

Después de un meritorio ascenso, el cuadro antequerano pasó por momentos difíciles al no lograr los resultados esperados en el primer escalón competitivo de la Liga Nacional de Fútbol Sala. La operación retorno empieza sin tiempo para bajar los brazos. «Ahora nos ponemos un reto duro y exigente de volver a Primera. Sabemos que es muy complicado, pero si trabajamos y estamos todos unidos, será más fácil. La máxima categoría es muy dura y no puedes fallar. Como lo hagas, el otro equipo te gana el partido. El equipo podía haber dado mucho más de sí. Estamos ahora en la dinámica de regresar y es lo que vamos a intentar o a luchar por ello», destaca Conejo.

Crecer, crecer y crecer. Un propósito diario del futbolista nacido en Coín. Tres temporadas en el cuadro antequerano y, a las puertas de una cuarta, han dejado muestras muy evidentes de la respuesta al más alto nivel bajo palos de un arquero que con sus paradas lidera las ofensivas de sus compañeros.

«Empecé regular. En Primera División te exiges mucho más. Cuando pasa el tiempo te das cuenta de lo difícil que es y, a la vez, me he encontrado muy cómodo y con confianza. Tuve la lesión, una lástima, en Copa del Rey y continué luego con una gran actuación y un gran nivel. No nos dio para la salvación, pero estoy satisfecho con mi temporada. Al final la clasificación te pone donde te mereces. El equipo va a luchar con la aspiración de retornar al lugar que merece. Ese es el desafío y la exigencia para el próximo curso», finalizó.