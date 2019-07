La RFEF no autoriza los partidos de LaLiga en viernes y lunes

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró que este organismo no autoriza que se jueguen partidos de Liga los viernes y los lunes, después de que LaLiga haya confirmado este viernes los horarios de las tres primeras jornadas con encuentros en ambas fechas.



En un mensaje en su cuenta de Twitter, Rubiales recordó que la RFEF y LaLiga están citados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) el próximo 17 de julio ante sus discrepancias por este asunto, y denunció que la actitud del presidente de la patronal (Javier Tebas) "ha dinamitado" dicha reunión con su actitud.





"El @deportegob nos cita por esto el 17/7 y @Tebasjavier dinanamita la reunión y ningunea al fútbol, aficiones e incluso CSD. Seguimos igual: NO HABRÁ FÚTBOL LOS LUNES. Ahora nos demandará. A ver qué dice la Justicia", firmó Rubiales.La celebración de partidos en viernes y lunespara la renovación del convenio que determina las competencias de ambos organismos el pasado 3 de julio, 24 horas antes del sorteo del calendario 2019-2020.Rubiales ya anunció en marzo pasado que la próxima temporada no habría más partidos de Liga en lunes y dejó en duda la continuidad de los encuentros en viernes, en función de alcanzar "un acuerdo bueno para todos".Según los horarios anunciados hoy por LaLiga, la primera jornada de Primera se abrirá el viernes 16 de agosto con el Athletic-Barcelona (21.00h) y se cerrará con dos partidos el lunes 19, Mallorca-Eibar (20.00) y Betis-Valladolid (22.00h).La segunda jornada arrancará el viernes 23 de agosto con el Granada-Sevilla (20.00h) y el Levante-Villarreal (22.00h) y su último enfrentamiento será el lunes 26 de agosto Leganés-Atlético (21.00h).Sevilla-Celta (20.00h) y Athletic-Real Sociedad (22.00) serán los choques con los que se abrirá el 30 de agosto la tercera jornada, en la que no habrá partido el lunes.