El fotoperiodista Mariano Pozo, invitado para dar charlas de fotografía deportiva en Teherán

El fotoperiodista malagueño Mariano Pozo, profesional con más de 35 años de experiencia a sus espaldas, ha recibido una llamada fuera de la común durante los días de confinamiento. La Universidad de Teherán (Irán) le ha invitado formalmente para que realice charlas y ponencias de fotografía deportiva en sus instalaciones. El contacto lo han llevado a cabo jóvenes fotógrafos del país iraní a través de las redes sociales, concretamente Instagram. «Me llegan muchas peticiones de mensajes privados a través de la red Instagram y a la mayoría no les hago caso por tratarse de spam etc, pero de ésta me llamó la atención la procedencia. Se trataba de una chica iraní que empieza en el mundo de la fotografía deportiva y que estudia en la Universidad de Teherán. Ella ha sido quien ha encabezado la propuesta de su Universidad».

Desde ese momento, el propio fotógrafo ha estado indagando sobre la fotografía deportiva de ese país. «He visto que tienen profesionales de gran nivel, pero también muchísima gente nueva que está mirando fuera de sus fronteras para aprender. Irán siempre ha sido un país muy avanzado culturalmente y con personas muy inquietas. De mi trabajo les ha llamado la atención mi trayectoria en el mundo del baloncesto, el uso de cámaras remotas por ejemplo. He podido comprobar que han analizado mi trabajo con detenimiento por las preguntas que me hacen».

Desde que recibió la primera llamada de contacto, Mariano Pozo reconoce que el proyecto le llena de ilusión «sobre todo porque han sido días de recibir llamadas con malas noticias, de muchas pérdidas y decepciones inesperadas en lo laboral. Esto me ha dado un soplo de ilusión y espero estar a la altura de lo que me reclaman, aunque desgraciadamente no existe una fecha determinada para dichas charlas dadas las circunstancias que se viven a nivel mundial».

En estos días de continuos contactos con la capital de Teherán ha habido diferentes situaciones que le han llamado la atención. «Como que una de las estudiantes recibe clases online de fútbol y me manda videos tocando el balón. Me dice que es muy difícil por el calor y porque tienen que hacerlo con el hijab, pero es muy hábil».

Otra circunstancia que le ha conmovido es la lucha de la mujer iraní. «Son realmente valientes, una de estas alumnas me ha enviado un emocionante trabajo fotográfico que ha realizado sobre la libertad en su país. Esto me parece de una enorme valentía, también me piden que les ayude con ideas y proyectos para que las mujeres puedan trabajar como fotoperiodistas en los estadios con fútbol profesional, por el momento solo lo pueden hacer en partidos aficionados o de menores de edad».

La actividad deportiva en Irán es amplia, por lo que las charlas del fotógrafo malacitano irán dirigidas a un amplio espectro. «Tienen competiciones de todas las modalidades deportivas habituales, por lo que pretendo llevarles mi experiencia no solo en fútbol y baloncesto de todos estos años, sino que también de otras competiciones que he realizado a lo largo de mi carrera en AS y cómo poder aplicar técnicas que usas por ejemplo en baloncesto, llevarlas a deportes».

El dilatado curriculum de Mariano Pozo no ha pasado inadvertido en Irán, 38 temporadas fotografiando baloncesto ACB, fotógrafo oficial de Unicaja así como de la ACB, Euroleague y World Padel Tour, medalla del Comité Olímpico de Lituania en 1992, fotógrafo del diario AS desde 1989, 4 libros publicados, estudios fotográficos realizados en New York así como dos importantes proyectos humanitarios en India y Mozambique, son algunas de las pinceladas de su prolífica carrera. «Sentirme tan valorado y tan lejos ha sido un chute de autoestima, espero poder ir allí pronto y dar lo mejor de mí en esas charlas, poder ayudarles y aportar mi grano de arena en el progreso de esos estudiantes».