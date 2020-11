Luis Ángel Maté correrá en el Euskaltel-Euskadi las dos próximas temporadas

Luis Ángel Maté correrá las dos próximas temporadas en el Euskaltel-Euskadi. El corredor marbellí, cambiará de equipo tras 10 temporadas en el Team Cofidis. Con la escuadra francesa, Maté ha llegado a disputar 6 veces el Tour de Francia y 9 veces la carrera de casa, La Vuelta a España y ha sido el corredor español con más años en la estructura gala.

«Siempre estaré agradecido a Cofidis. Me lo ha dado todo como profesional y como persona, pero sentía que tenía que cambiar. Aunque cambiar de un equipo World Tour a un Continental Profesional pueda parecer un paso atrás en mi carrera, tengo la percepción que es todo lo contrario. Sé que tengo el nivel para estar en la máxima categoría, pero necesitaba un cambio y para mí este es el proyecto que más me motivaba».

«Yo soy de los que pienso que los pasos en la carrera de un deportista, o ciclista, no van en función del nombre o la categoría del equipo, sino en función de lo que uno pueda aportar. Y en este sentido, el papel que voy a tener en mi próximo equipo me motiva más que el que tenía en Cofidis», explicó el malagueño.

El marbellí se sintió muy atraído por el proyecto joven y ambicioso del Euskaltel-Euskadi y no dudó en integrarse a sus filas para los dos próximas temporadas. A Maté no le faltaron motivos para decantarse por el conjunto vasco.

«La verdad que estoy muy contento. Es un proyecto que me hace muchísima ilusión: por historia, por lo que representa la Fundación-Euskadi, por su afición, la mejor del mundo, por su espíritu guerrero. Pero sobre todo, por su proyecto deportivo, con unos cimientos muy sólidos y siempre me he sentido muy identificado con el proyecto. Creo que puedo aportar mucho y recibir aún más. Estoy deseando acabar la Vuelta de la mejor manera y empezar esta nueva etapa».