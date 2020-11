La Junta limita la actividad deportiva por la pandemia

Las restricciones afectan a toda actividad deportiva sea federada o no federada, al aire libre o en espacios cerrados.

El crecimiento de los contagios en toda Andalucía ha llevado a instalar restricciones que afectan a toda la comunicada autónoma. La Junta ha actualizado el BOJA con las limitaciones que habrá en la práctica deportiva, ya sea profesional o no profesional. Así lo han indicado desde la Consejería de Educación y Deporte, que ha elaborado una lista de qué reglas han de cumplir los deportistas mientras dure el toque de queda.

Una de las medidas que se han fijado es que los jóvenes menores de 16 años no podrán ejercer la práctica deportiva a partir de las 18:00 horas, ya sea federada o no federada. Se ha establecido un protocolo dependiendo del nivel de alerta en que se encuentre la zona en la que se resida. Puede ser nivel 3 o nivel 4. Esta información puede consultarse en la web www.mapacovid.es.



Normas en zonas de nivel 4

1. Los eventos deportivos, entrenamientos y competiciones deberán realizarse sin público.

2. La participación máxima de deportistas, tanto al aire libre como en centros cubiertos, será del 40%

3. Clases deportivas de ocio; separación de dos metros entre participantes y no más de 6 personas

4. Los deportes federados podrán practicarse hasta las 22:00 horas, pero los menores de 16 años solo hasta las 18:00 horas.

5. En el deporte no federado se podrá realizar actividades deportivas en cualquier instalación sin límite de edad hasta las 18:00 horas. Desde esa hora hasta las 22:00 horas solo se podrá practicar deporte al aire libre siempre que se sea mayor de 16 años.

6. Las piscinas de uso colectivo no deberán sobrepasar el 40% de su capacidad.



Normas en zonas nivel 3

1. Participación máxima del 50% de deportistas en instalaciones cerradas y al aire libre.

2. Aforo al 50% en instalaciones al aire libre (máximo 400 personas) y también el 50% en espacios cerrados (máximo 200 personas).

3. En las clases deportivas dirigidas agrupos, estos no pueden ser de más de 10 personas y siempre respetando una distancia de 3 metros.

4. Las piscinas de uso colectivo no deberán pasar del 50% de su aforo.

5. Con respecto a los límites horarios de entrenamientos y práctica deportiva en deporte federado y no federado, se mantienen las mismas normas que el nivel 4.

En estas medidas hay que tener en cuenta que aquellos deportes que sean no federados es obligatoria llevar mascarilla si no puede mantenerse la distancia de seguridad. Cuando se habla de instalaciones deportivas convencionales y no convencionales, también entran los gimnasios.

El protocolo Covid que ha elaborado la Junta estará en vigor hasta el próximo 23 de noviembre cuando, en función de los datos, se evalúe la nueva situación para tomar nuevas medidas o aliviar las ahora existentes.