Examen al Unicaja

El fichaje de Mathias Lessort este pasado lunes cierra -salvo sorpresa- la plantilla del Unicaja para la próxima temporada - Cuatro voces autorizadas del baloncesto malagueño analizan para La Opinión las claves del nuevo proyecto verde

El Unicaja 2018/19 echará a andar en poco más de un par de semanas. El club completó la pasada semana la composición de la plantilla con el fichaje del pívot francés Mathias Lessort, procedente del Estrella Roja de Belgrado. Salvo sorpresa, no habrá más movimientos en este mercado veraniego. Buen momento, por lo tanto, para que varios expertos del mundo de la canasta analicen el nuevo proyecto verde, el primero en cinco temporadas sin Joan Plaza en el banquillo del club de Los Guindos. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Dónde se puede sufrir? ¿Cómo jugará el nuevo Unicaja con Luis Casimiro en el banquillo?...

La Opinión de Málaga se puso ayer en contacto con cuatro personas muy conocidas y vinculadas al baloncesto malagueño. Cuatro voces expertas que prevén una temporada con mucha ilusión, pero también muchas dudas. Mayoritariamente piensan que se ha acertado en los fichajes, aunque hay algunos que generan más controversia que otros.



Manolo Morales

Exconsejero del unicaja

«Tengo muy claro que es un equipo peor que el del año pasado»



Ricardo Bandrés

«Tengo claro que no es un equipo mejor que el del año pasado. Se ha renovado al segundo escalón de jugadores, pero los mejores se han ido. Se han fichado a dos que veo muy interesantes: Jaime Fernández y Mathias Lessort, con margen de crecimiento. Wiltjer lo que hace bien es tirar de 3, pero no es defensor, no juega al poste bajo y tampoco tira de 2. Si no mejora, el puesto de 4 estará mal cubierto solo con Suárez. Yo no habría fichado nunca a Brian Roberts, que está en caída libre. Espero que no sea otro Lafayette. En el Olympiacos fracasó, con 5 puntos y 6 de valoración jugando casi 20 minutos. Lo bueno es que al final el base va a ser Jaime y el combo él. Sin necesidad de dirigir, seguro que Roberts lo hará mejor. Peñarroya ya ha dicho que el mejor Jaime Fernández ha aflorado de base y yo opino igual. Luis Casimiro sí me gusta. Es un hombre que imprime sentido común. Es un equipo en el que nadie destaca sobre nadie y eso me genera una duda. ¿Quién se la va a jugar en el momento caliente?».

Delegado en Málaga de la Federación andaluza

«Hay muchos jugadores que repiten y eso es bueno, no hay que partir de cero»





Pedro Ramírez

«Me parece un equipo más compacto en el sentido de que hay un bloque que repite. Esta vez no se empieza de cero y eso es lo más positivo de cara a la temporada que viene. Nedovic es insustituible, pero se ha fichado bien. Roberts es un jugador que va a dar un equilibrio que no había. Es un fichaje muy positivo. También se ha ganado en altura. Creo que el juego interior es más equilibrado. Con Luis Casimiro va a cambiar mucho el equipo. Estábamos contentos con Plaza, pero el ciclo se acabó y es bueno el cambio por lo que supone de frescura. El Unicaja va a ser más rápido, más veloz. Creo que estando en la Eurocup, el objetivo debe ser repetir el éxito de hace dos temporadas ganando el título para volver a la Euroliga. En la Liga Endesa hay que estar en la Copa del Rey y entre los 4 primeros. Luis Casimiro nos da confianza sobre el trabajo de la cantera. Ya lo hizo en su anterior etapa con su apuesta por Alberto Díaz».

Exentrenador del unicaja

«El nuevo Unicaja de Luis Casimiro jugará un baloncesto menos encorsetado, más rápido, con posesiones menos largas»



El Unicaja apuesta por gente joven y talentosa. Una apuesta que necesitará tiempo. El Unicaja no es el Andorra -o al menos eso es lo que creemos nosotros aquí en Málaga- y a Jaime eso le puede pasar factura. Igual que a Lessort, que es un jugador con mucha proyección, pero que tiene mucho que demostrar todavía, como Wiltjer. El club ha mantenido a muchos jugadores y creo que eso es positivo.

Pienso que el nuevo Unicaja de Luis Casimiro será muy distinto al de Joan Plaza. El anterior entrenador intervenía mucho más en el juego y coartaba la libertad del jugador para bien o mal. A partir de ahora veremos un baloncesto diferente, menos encorsetado, más rápido, con posesiones más cortas...

Con la cantera, sin embargo, seguimos despistados. No veo claro el camino entre la cantera y el primer equipo. Eso está por resolver, aunque esté en el equipo Viny Okouo y parece que también trabajará habitualmente con el primer equipo Morgan Stilma. Pero no hay una dirección clara en este sentido.

En definitiva, creo que es un proyecto ilusionante. El objetivo no puede ser otro que el volver a la Euroliga. No podemos caer del paquete de los «grandes» de este país. No podemos perder el mismo tren en el que están el Baskonia o el Valencia Basket. El nivel de ambición en el club debe ser máximo».



Anicet Lavodrama

Exjugador de baloncesto

«Se ha fichado bastante bien, pero creo que hay un jugador exterior de más»



«Pienso que se ha hecho una buena transición a nivel deportivo desde Joan Plaza para firmar a Luis Casimiro, que llega después de hacer un gran trabajo en un club como Herbalife, en el que logró grandes resultados y ha llevado a la Euroliga. Creo que es una buena elección. También es un acierto el mantener una columna vertebral con la continuidad de Carlos Suárez, Alberto Díaz, darle una oportunidad más a Dani Díez, que parece que está ganando en madurez y debe ahora él devolver esa confianza que se le ha dado en Málaga. También es importante para mí que siga Shermadini. Estará más adaptado al club y a sus exigencias. Es un pívot que puede ser dominante y que creo que le va mejor el tipo de juego de Luis Casimiro. Es un referente interior. Que siga Okouo de la cantera en un club de cantera es algo muy positivo. Es una operación inteligente. Habrá que ver si trabaja para merecerse oportunidades. La renovación de Adam Waczynski era clave para mí. Será importante para el rendimiento del equipo. Salin aportará carácter, sobriedad y su buen lanzamiento exterior. Es un acierto que siga, aunque hay un exceso de jugadores exteriores. La sustitución de McCallum por Roberts dará más control al equipo. Su experiencia es un acierto para la manera de jugar de Luis Casimiro. Tiene veteranía y dirigirá y anotará. Jaime Fernández tiene creatividad, desparpajo, explosividad e imprevisibilidad para las defensas contrarias. Es un acierto su fichaje. Lo conozco desde que era cadete en el Estudiantes. Para mí es un «2» y un buen sustituto de Nedovic. Es muy difícil de defender, aunque no sea un gran tirador exterior. Pero con Waczynski, Dani, Salin... no hace falta más tiro exterior.

Kyle Wiltjer es hijo de un jugador que jugué contra él. Aporta tamaño similar a Brooks, envergadura y muy buena mano exterior. El juego estará bastante abierto y es un jugador muy interesante. No es creativo cerca de la canasta y eso es algo que le falta al equipo.

El año pasado eché en falta contundencia cerca del aro. Lessort es un acierto, aunque sea joven tiene mucha experiencia y su fichaje lo veo muy positivo. Para mí es un muy buen fichaje. Aportará movilidad, contundencia, explosividad y rebote ofensivo.

Se ha fichado bastante bien, pero pienso que hay un jugador exterior de más. A mí Milosavljevic me gusta. Creo que con no se le hizo un favor el año pasado fichándolo. Había muchos jugadores en su puesto. Cuando no das minutos a estos jugadores es muy complicado. Creo que en esta plantilla del Unicaja sobra un jugador exterior y falta un penetrador más. Solo tenemos a Fernández y un poco a Roberts para irse hacia la canasta. Si Milosavljevic sigue en el equipo, Sasu Salin o Dani Díez son jugadores que hacen las mismas cosas y eso provocará que haya alguno siempre que esté descontento porque no hay minutos para todos.

El objetivo debe ser volver a Euroliga sí o sí. El club debe hacer un trabajo que marque una «identidad Euroliga». Para un club en una ciudad como Málaga, con la enorme cantera, que solo estén Viny y Stilma no se entiende. Para mí es incomprensible. Debería haber mínimo 3 jugadores de cantera con todo lo que hay en Málaga y en la provincia».