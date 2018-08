Viny Okouo: "Quiero jugar a tope para intentar renovar con el Unicaja"

Viny Okouo repetirá esta próxima temporada en la plantilla del primer equipo del Unicaja. Tras un último año en el que ha contado con muy poco protagonismo con Joan Plaza, al canterano se le abre un nuevo panorama con la llegada al banquillo verde de Luis Casimiro, con el que todos los jugadores partirán de cero para ganarse minutos y rol determinante.

Para Okouo será una temporada especial y muy importante ya que el próximo 30 de junio acaba contrato en Málaga, por lo que deberá ganarse su continuidad en una campaña en la que en su puesto comparte protagonismo con dos pesos pesados del nuevo plantel verde para la temporada 2018/2019: Giorgi Shermadini y Mathias Lessort.

El jugador atendió a los compañeros de Canal Málaga, con los que se sinceró a una semana para que arranque la pretemporada cajista.

Viny no esconde que este verano estuvo a punto de salir cedido a otro club, pero que la decisión final de todas las partes ha sido que se mantenga en el equipo y pueda triunfar vestido de verde. «Al principio fue difícil para mí, terminé jugando menos y la verdad que al final bien porque hablé con mucha gente, con mi agente, con gente del club... La primera idea era intentar irme fuera y luego lo hemos pensado mejor y ya que me queda un año más de contrato en el Unicaja, quiero intentar jugar a tope para ver si puedo seguir más años aquí. Mucha gente me ha ayudado: entrenadores, el presidente, Carlos Jiménez, también los compañeros...», explicó.

El objetivo para el canterano es convencer a Casimiro y al club para renovar el próximo verano. «Málaga es mi casa, quiero seguir aquí mucho años, ojalá. Quiero jugar este año a tope a ver si puedo conseguir firmar un buen contrato con el Unicaja. Quiero intentar dar todo este año y ojalá los próximos años pueda seguir aquí», dijo.

La llegada de Luis Casimiro en sustitución de Joan Plaza abre una nueva perspectiva al jugador congoleño criado en Los Guindos. «Hemos hablado y lo que me ha dicho, espero que se cumpla. Yo voy hacer todo lo que hacía con Plaza: entrenar duro y aprovechar los minutos. Vamos a ver lo que pasa durante la temporada. Veo que es un entrenador duro, pero si trabajo tendré la oportunidad de estar en el campo. Él muchas veces juega con los jóvenes, ha hecho debutar a muchos. Hizo debutar a Alberto Díaz, por ejemplo».

Aunque la pretemporada del Unicaja no arranca hasta la próxima semana, con los exámenes físicos, Viny lleva varios días trabajando en solitario para tratar de mejorar aspectos de su juego, como por ejemplo su velocidad. «Ahora he dejado el gimnasio para intentar trabajar la técnica: los botes, la velocidad. He empezado con Boni N'Dong y estaré con él hasta que arranque la pretemporada. El físico no lo necesito, necesito movilidad, ser más rápido para aguantar a los pequeños fuera de la zona e intentar jugar con más energía. Veo que ahora es insuficiente y quiero más. Un Viny más rápido».

El joven jugador cajista se muestra ilusionado ante el nuevo proyecto y cree que los nuevos fichajes para las posiciones interiores ayudarán al grupo a mejorar. «Veo al equipo bien para competir en la Eurocup. Wiltjer es un gran tirador, Lessort es joven, solo dos años más que yo, y su energía va ayudar mucho al equipo, aprenderé mucho de él. Ojalá que nos vaya bien».

Este verano ha habido muchos jóvenes prometedores de la cantera cajista que, por unos motivos u otros, han dejado el club. Viny confía en no ser uno de ellos el próximo verano. «A mí me da igual que otro se vaya, es la vida de deportista de hoy. Les deseo suerte. Yo tengo que centrarme en aprovechar todos los minutos. Echar, me pueden echar también, pero quiero intentar hacerlo bien para quedarme», reiteró.

El que sí sigue en el Unicaja y además se entrenará habitualmente con la primera plantilla es Morgan Stilma. Okouo conoce bien al canterano. «Tiene mucha energía, creo que tiene un buen futuro, es joven, buen jugador, sabe jugar de espaldas, es pequeño y puede jugar de cuatro también. Es un chico que cuando esté en el primer equipo aprenderá mucho. Hay mucha distancia entre EBA y ACB pero es un chico listo y creo que aprenderá mucho», finalizó.