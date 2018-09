"Tenemos que ser ambiciosos y no ponernos límites"

Jaime Fernández (4 de junio de 1993) no está especialmente preocupado por los malos resultados del Unicaja en la pretemporada. El base-escolta fichado este pasado mercado veraniego procedente del Andorra, se reincorporó ayer por la tarde a los entrenamientos del equipo cajista, tras participar con la selección española en los dos partidos de esta «ventana FIBA» de septiembre. Antes, por la mañana, representó al Unicaja en la puesta de largo de la temporada en el auditorio de Endesa en Madrid. Allí confesó estar algo cansado tras su paso por la selección nacional, se mostró ambicioso ante la temporada que está por venir y evitó ser pesimista con el juego del equipo tras los amistosos de preparación «porque lo importante es cuando empiece la temporada de verdad y ahí estará el equipo preparado para competir».



¿Qué tal con la selección? ¿Cómo regresa a Málaga físicamente Jaime Fernández tras esta concentración con España?

Estoy bien. Ha sido una concentración exigente y estoy cansado, pero estoy bien, con ganas de estar ya otra vez con el equipo y preparar el inicio de la temporada.

¿Cómo ha visto al Unicaja desde la distancia en estos dos últimos amistosos en el Torneo Costa del Sol?

Era una situación complicada para nosotros, con pocos jugadores del primer equipo, Dani Díez tocado y hay que quedarse con que se ha hecho un buen trabajo. El partido contra el Real Madrid fue peor, pero contra Olympiacos hubo muchas cosas buenas y con eso hay que quedarse, sin sacar muchas conclusiones del torneo.

Cada vez queda menos para que arranque la temporada, ¿el tiempo está en contra de ustedes para la preparación?

La verdad es que hemos sido de los equipos más perjudicados por las «ventanas FIBA», pero no hay que pensar en eso. Ahora ya estaremos todos juntos y hay que trabajar a tope para llegar bien al primer partido de Liga, que es lo realmente importante.

Lo que está claro es que estamos ante una pretemporada muy atípica para todos: entrenadores, jugadores aficionados...

Sí. Es una pretemporada atípica, nunca había sido así, pero yo como jugador lo único que puedo hacer es entrenar. Está claro que hay que dar un paso más, concentrarnos y empezar bien la Liga Endesa, que es lo único que cuenta.

Ha generado dudas la pretemporada. ¿Es consciente de ello?

Hemos perdido cuatro partidos, pero no hay que tomar conclusiones de esto. Creo que el trabajo que estamos haciendo está siendo muy bueno. Desde ahora vamos a seguir construyendo y yo soy optimista y quiero transmitir ese optimismo a la gente, que lo importante será cuando empiece la Liga.

O sea, que no hay que estar preocupado...

Ha habido malos resultados en el Circuito Movistar. No me voy a excusar de nada, creo que no estuvimos al nivel que teníamos que estar, pero el Estudiantes iba a otro ritmo porque se juega ahora entrar en la Champions de la FIBA y para nosotros eran nuestros primeros amistosos. Creo que en Puertollano hicimos un muy buen partido contra Fuenlabrada y a partir de ahí hay que seguir construyendo. Los resultados en pretemporada son lo de menos, hay que estar pacientes. Está claro que hay que ir cogiendo buenas sensaciones, pero poco a poco.

¿Qué tal sus primeras semanas en Málaga?

Muy bien con el club, con mis compañeros, con la ciudad... con todo en general. Poco a poco adaptándome ya a los sistemas de Luis Casimiro.

¿Qué objetivos se plantea el Unicaja para esta nueva temporada?

El objetivo es no ponerse límites. Empezar a competir desde el primer partido y a partir de ahí intentar ganarlos todos los que podamos. Hay que ser ambiciosos y no ponerse límites.

¿Y los objetivos a nivel personal?

Yo me propongo estar a disposición del equipo, ayudar, ser útil en la pista y a hacer una buena temporada.

¿Base o escolta? ¿Dónde está más cómodo Jaime Fernández?

Yo me siento cómodo en la pista. Me da igual de base o de escolta. Esta pretemporada he jugado más de escolta que de base y estoy bien en las dos posiciones. Lo que haga falta.

¿Ha hablado con su entrenador de este asunto?

Sí. Casimiro y yo no estamos preocupados por dónde vaya a jugar sino por dónde puedo aportar y puedo ayudar más al equipo. Lo bueno es tener esa polivalencia para jugar en los dos puestos.

¿Ve a Unicaja como alternativa a Real Madrid y Barcelona?

Ojalá. Está claro que Madrid y Barça están un peldaño por encima, pero nosotros somos ambiciosos, no nos ponemos límite y está claro que tenemos una responsabilidad llevando esta camiseta y vamos a por todas. Yo a día de hoy no me doy por satisfecho con nada, soy ambicioso.

¿Cuál es el punto fuerte del equipo esta temporada?

Creo que debemos ser polivalentes. Es necesario que seamos más sólidos atrás y desde la defensa construir. Tenemos jugadores que pueden anotar desde la línea de 3, tenemos jugadores físicos, jugadores de poste bajo... Hay un poco de todo.