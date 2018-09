Nuevas reglas para la ACB

La Liga Endesa 2018/19 arranca la próxima semana tras su presentación de este martes en Madrid y con el curso se aplicarán una nueva serie de medidas para tratar de que el juego sea más justo y más dinámico.



Una de las novedades llamativas es que los propios entrenadores podrán solicitar un Instant Replay. Si la revisión provoca un cambio de decisión a lo que los árbitros habían señalado en un primer momento, el entrenador dispondrá de un 'challenge' adicional. Eso sí, si el Instant Replay ratifica lo que se había señalado, no dispondrá de más solicitudes de revisión. Al lado de cada banquillo se colocará una señal de color, azul si el entrenador todavía no ha solicitado su 'challenge', y blanco si lo ha hecho y ha acertado y goza por tanto de una segunda opción de revisión.



El uso del Instant Replay se amplía a partir de esta temporada a todo el partido, no sólo a minutos finales, para algunas situaciones: si una falta es normal o antideportiva, si una canasta es dentro o fuera de posesión, si una falta es de 2 ó 3 tiros libres y para revisar señalizaciones de tapón ilegal.



En los dos últimos minutos del cuarto periodo y periodos extras existirá la posibilidad de comprobar si se ha producido una violación de fuera de banda o de fondo, siempre y cuando los árbitros la hayan sancionado previamente. Los árbitros podrán comprobar si se ha producido una violación de campo atrás, siempre y cuando ésta haya sido sancionada previamente.



Además, en la jugada final de periodo y tiempo extra, los árbitros podrán comprobar si una falta se produjo antes o después del final del periodo, siempre y cuando ésta haya sido sancionada.



Más allá del Instant Replay, hay una novedad importante, ya que el reloj de posesión se reiniciará cada vez que el juego sea detenido por un árbitro por una falta o infracción cometida por el equipo que tiene el control de la pelota en 24 ó 14 segundos. La posesión del balón pasará al equipo rival, reiniciándose el tiempo con 24" si el partido se para en el campo propio del atacante o con 14" si el partido se para en el campo rival en posición de ataque.



Si se pita una falta técnica al equipo que tiene la posesión del balón, se recompensará con un tiro libre al equipo rival. Tras el tiro libre, el juego debe continuar con la posesión para el equipo que tenía el control del balón.



Y ojo con los "líos" entre jugadores, ya que se señalará "enfrentamiento", independientemente del número de personas que estén en el banquillo, y cualquiera que abandone el banquillo será penalizado con una falta técnica que se carga al entrenador. También se pitará falta descalificante al personal de banquillo que entre al terreno de juego y participe activamente en un enfrentamiento. Esa falta se carga al entrenador como falta técnica y se lanzarán 2 tiros libres.





Cada entrenador podrá solicitar una revisión por partido en cualquier momento del mismo:



-Si la revisión provoca un cambio de decisión, el entrenador dispondrá de un 'challenge' adicional.



-Si la decisión arbitral se ratifica, no dispondrá de más solicitudes de revisión. pic.twitter.com/UjZNo4of1Z „ Liga Endesa (@ACBCOM) 19 de septiembre de 2018