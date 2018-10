Jaime Fernández: "El show no es de Jaime, es de todo el equipo"

El impacto de Jaime Fernández en este Unicaja está siendo una de las grandes noticias dentro del básket ACB. Jaime parece que lleva media vida aquí en Málaga. Asume el control, juega con jerarquía y guía al Unicaja. Sus números en la ACB son bestiales: 17,3 puntos en 24:40 minutos, con 3,3 rebotes, 3,3 asistencias y 20,5 de valoración.

Otra vez el «Show de Jaime» en el Martín Carpena... ¿feliz por el partido?

Bueno... la verdad es que he podido jugar bien y he aportado al equipo, pero el show ha sido de todos los compañeros que han hecho un gran trabajo y yo he podido aportar bien al equipo.

¿Se sintió «jugón»?

Me han entrado los tiros, tuve un momento malo, pero he estado bien, he estado fresco, con chispa y he podido ayudar al equipo. Me sentí bien, el juego me sale natural, me abstraigo, entreno bastante. Para jugar fácil tienes que hacer que los rivales tengan que jugar incómodos.

¿Cómo vio el partido ante el Herbalife?

Ha sido un partido complicado, porque Gran Canaria tiene una gran plantilla, pero hemos salido con una gran energía y no les hemos dejado que ellos jugaran cómodos. Nosotros sí que hemos estado más cómodos y la segunda partes ha sido diferente. Es cierto que hubo un momento crítico, pero fuimos capaces de cerrar bien el partido, fue un momento complicado y estoy contento de sumar otra victoria más para ponernos arriba en la clasificación

Con 19 arriba en la recta final del tercer cuarto quizá dio la sensación de que estaba todo hecho...

Hemos tenido tiros abiertos que no hemos metido y ellos sí que han metido los tiros un poco complicado y se nos puso más difícil el partido, pero lo hemos cerrado bien y eso es lo importante y lo que cuenta.

¿Cómodo en Málaga?

La verdad es que el ambiente de trabajo es muy bueno, apretando bastante en los entrenamientos y en los partidos. Estamos todos muy unidos, pero esto no es como empieza sino como acaba y hay que seguir. Esto es como se acaba. El baloncesto es presente, seguramente vengan los momentos malos y los pasemos rápido.

Pasó ya la semana con dos victorias y ahora a pensar en Mornar Bar y Manresa.

Sí, a seguir sumando. En la Liga Endesa no te puedes relajar porque cualquier rival te puede ganar así que hay que jugar igual contra el Gran Canaria o el rival que venga.