El Unicaja mantiene la cuarta plaza y el Baskonia se coloca líder

La derrota del Unicaja en la pista del San Pablo Burgos no ha provocado que los de Luis Casimiro pierdan ninguna posición en la tabla. El Unicaja sigue siendo cuarto, ahora con cinco victorias y dos derrotas, a un solo triunfo del trío de líderes, que por average encabeza el Baskonia. La jornada trajo la primera derrota de los dos «grandes», que todavía no sabían lo que era perder en la Liga Endesa hasta este fin de semana. El Barcelona cayó el sábado en su visita a la cancha del Fuenlabrada y el Real Madrid perdió ayer, contra todo pronóstico, ante el Morabanc Andorra, en el WiZink Center. Ya no quedan invictos en una Liga que se aprieta por arriba y por abajo.