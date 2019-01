Luis Casimiro: "Vamos a intentar ser cabezas de serie"

El Unicaja ya está clasificado para la Copa del Rey, tras ganar al Estudiantes este sábado por 82-76, y el entrenador cajista, Luis Casimiro Palomo, se mostró muy satisfecho, e incidió en su intención de tratar de llegar a ser cabeza de serie, algo que podría producirse este mismo fin de semana, si Tenerife, Valencia y Joventut pierden sus partidos. "Me gustaría y vamos a intentar ser cabezas de serie, ya que llevamos toda la primera vuelta en esas posiciones y vamos a intentarlo, lo dije cuando acabó el partido en una entrevista con Lucio Angulo".

El equipo malagueño ganó al Estudiantes en "un partido con su dificultad", según dijo Casimiro. "Nos enfrentábamos a un equipo en racha, que venía de ganar dos partidos a Murcia y Real Madrid. Durante mucho tiempo hicimos muy buen trabajo y al final, peleando, marcamos diferencia que nos permitió llegar al final con soltura. Tuvimos errores para cerrar el partido, con alguna pérdida y algún rebote, pero estoy satisfecho por la victoria y por lo que supone", dijo.

El equipo llegó a irse 17 puntos arriba (69-52), pero no pudo cerrarlo. "El Estudiantes, cuando conseguimos la máxima, anotó un triple de Cook, otro de Brizuela, un dos más uno de Brizuela€ si el otro equipo logra acierto los partidos se complican. Hoy, con dos pérdidas menos y una falta menos que hubiéramos hecho, se habría cerrado el partido con 10 puntos de diferencia. Las pérdidas que hicimos en el primer tiempo fue al querer correr demasiado y al arriesgar, y luego en el segundo tiempo estuvimos mucho mejor en esas pérdidas y al final abrimos una brecha para ganar. El equipo ha hecho un buen trabajo y hemos estado toda la primera vuelta arriba y es para estar contento y satisfechos".

También habló Casimiro sobre el mal momento de Adam Waczynski (1/7 en triples). "Adam tiene que tirar aunque no tenga confianza, porque así se lo he dicho. Aquí la exigencia y la responsabilidad es de seleccionador un buen tiro. A mí me da igual que entre o no, como entrenador. Es un tema de habilidad y precisión. Y si hemos hecho el trabajo de elegir un buen tiro, hay que lanzarlo. Ese tiro te da también rebotes ofensivos, que hemos cogido 10. No se puede obligar a meterlas todas. Mi responsabilidad es que hagamos buena selección de tiro. Seguro que acaban entrando. Hablé con él y con Dani. Pero no se tienen que preocupar. Si en 20 minutos no estás acertado, hay que hacer otras cosas. Los tiros entrarán. Si estás 20 minutos es que estás haciendo cosas bien. El chaval no está afectado. Para nada".