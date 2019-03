Es letal, pero se sabía

No pudo ser. Unicaja perdió el tercer y definitivo partido del play off de cuartos de final de la Eurocup. Y mira que posiblemente fue el mejor de los tres partidos que ha disputado. Al menos, ha sido el partido más consistente. Pero en el momento de romper el partido, a nuestro equipo se le atragantó una defensa en zona que planteó Aíto García Reneses, que nos hizo jugar muy lejos del aro por lo abiertos que estaban los defensores del Alba de Berlín. Una verdadera pena. Quizás, el error se cometió en el Carpena, donde se debió cerrar el pase a semifinales después de ganar el primer partido en Alemania remontando 21 puntos. Pero en Málaga los alemanes pasaron por encima del Unicaja y no dieron opción alguna.

Ahora se abren las críticas o las dudas en el equipo como ya pasó cuando fuimos eliminados por el Iberostar Tenerife en la Copa. La realidad es que se esfuma la posibilidad más viable de volver a engancharse a la Euroleague porque, como sabéis, el campeón de la Eurocup tendrá plaza asegurada para la temporada próxima en la mejor competición del básket continental.

Ahora solo nos queda la opción de ser el mejor equipo de la ACB después de Real Madrid, Barcelona y Baskonia como única posibilidad de participar con los mejores equipos europeos en el siguiente curso. Pero cuidado. Saltaron las alarmas. Andorra y Valencia sí lograron clasificarse para las semifinales de Eurocup y, no nos engañemos, estos equipos españoles tienen muchas opciones de ganar la segunda competición europea más importante.

¿Y qué pasa? ¿Qué implica esto? Pues que si esto sucede y un equipo español gana la Eurocup ya no habrá plaza para la Euroleague para el mejor equipo en la ACB después de Real Madrid, Barcelona y Baskonia. Imaginaos un supuesto en el que cualquier equipo de la Liga distinto a estos tres ganara la ACB este año. Pues ese tremendo éxito que sería ganar posiblemente la competición doméstica más difícil de Europa no tendría recompensa de jugar Euroleague la temporada siguiente si Andorra o Valencia ganasen la Eurocup.

¡Muy fuerte! Habría que estudiarlo bien, pero muy posiblemente esto solo pase en baloncesto. El ganador de la ACB podría no participar en Euroleague porque España solo tiene cuatro plazas en esta competición. Es una demostración muy palpable de que nuestro deporte está más cerca del negocio que de lo bonito de la competición, del deporte en sí.

El fútbol está claramente más cerca del negocio que de lo bonito del deporte pero no por ello comete injusticias de este tipo. Sin duda la UEFA quiere que Real Madrid y Barcelona, por ejemplo, estén todos los años en la Champions. Pero el campeón de Liga tendrá plaza asegurada. Y si un año, cosa rara, alguno de estos equipos no consigue acabar la Liga entre los cuatro primeros, se quedaría fuera de la Champions. Que se lo pregunten al Chelsea este año.

Todos estaremos de acuerdo en que es una tremenda y llamativa injusticia. Que no puedas participar en la máxima competición continental ni ganando la ACB. Es simplemente letal. Ahora bien, esta negativa noticia que ahora ha saltado a la palestra porque nos afecta no es ninguna sorpresa. Esto se sabía antes de comenzar la temporada. Todos los equipos a los que le podría afectar la nefasta decisión tenían claro que esto podría pasar. La mala pata es que nos puede afectar a los aficionados de Unicaja directamente si Andorra o Valencia logran el título de Eurocup este año. Pero esta realidad es tan injusta ahora como antes de empezar la competición. Lo que hay que intentar es luchar para que esta norma cambie, que no pierda una plaza de Euroleague el país del ganador de Eurocup. Seguro que cambiar esto tampoco debe ser fácil, pero hay que intentarlo. Y para intentarlo, es importante tener claro que se ejerce más fuerza si todos los clubes van a una, incluidos los que tienen plaza asegurada. Y es que este año nos puede afectar a nosotros, pero otra temporada puede ser otro club el afectado. Pero no solo por eso, también hay que cambiar esta norma aunque solo sea porque nuestro baloncesto no se aleje tanto del deporte.