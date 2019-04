El Unicaja sabrá hoy si puede optar a jugar la Euroliga 2019/20

Día clave para el futuro del Unicaja. El Valencia Basket y el Alba Berlín disputan esta noche en La Fuente de San Luis (20.30 horas) la gran final de la Eurocup. Los dos equipos comenzaron a disputarla, al mejor de tres partidos, la pasada semana. Y, tras una victoria de Valencia en su pista (89-75) y otra del Alba Berlín en el Mercedes Benz Arena (95-92), ahora todo se juega a una carta en el tercer y definitivo encuentro.

El Unicaja, obviamente, estará muy pendiente a lo que suceda esta noche en Valencia, porque su futuro en la Euroliga depende del resultado. Si el Valencia conquista el título, el Unicaja no tendrá ningún tipo de opción de jugar la Euroliga 2019/20. Ganar la Eurocup da el derecho al campeón a disputar la próxima Euroliga, por lo que ya serían cuatro clubes españoles los que estarán, el máximo que permite la competición: los tres con Licencia A (Real Madrid, Baskonia y Barça Lassa) y el Valencia con la Licencia C. Así las cosas, la Euroliga anularía la Licencia B de la Liga Endesa, y el campeón de la ACB no jugará la Euroliga. Y, por lo tanto, si el Valencia conquista el título, el Unicaja se quedaría sin ninguna opción de disputar el mejor torneo europeo.

Si es el Alba de Berlín el que sorprende hoy al Valencia, la ACB mantendría su plaza, y el Unicaja podría luchar por ser el representante español en la competición.