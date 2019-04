Luis Casimiro no se plantea hacer cambios en la plantilla

El Unicaja no va a realizar movimientos en la plantilla en las cinco últimas jornadas de Liga para reforzarse de cara al play off de la Liga Endesa. El entrenador del equipo malagueño, Luis Casimiro Palomo, descartó este martes, en la previa del partido ante el Movistar Estudiantes, mover el equipo. "¿Movimientos? No. Se pueden seguir trayendo o saliendo. Ha sido una constante", dijo con sorna cuando se le cuestionó por posibles cambios en el plantel. "Los jugadores tienen que vivir el presente. Y este equipo ha demostrado, con los jugadores que tenemos, que ha tenido capacidad para competir y ganar partidos. Vamos a intentar seguir en esa línea, porque el equipo ha demostrado lo capaz que es", dijo el técnico.

Se le planteó que el equipo, como está compuesto esta temporada, no ha logrado ni uno solo de los objetivos trazados, siendo eliminado a las primeras de cambio en la Copa del Rey, en el cruce de los play off de cuartos de la Eurocup y que se ha quedado ya sin la Euroliga del año que viene. "Lo he hablado durante muchos meses. Esto que acabas de decir (no cumplimiento de objetivos) lo hemos hablado ya en diferentes ruedas de prensa, en la Copa, en la Eurocup, en la Euroliga...". Y continuó apostillando que "posiblemente" sí que hubo que hacer cambios "internamente". "Internamente los tendríamos que haber buscado". Ya hemos dicho el porqué de las situaciones. No se ha dejado ninguna pregunta sin contestar y mañana tenemos un partido superimportante", finalizó sobre el asunto.