Lorena Aranda: "Estoy en una nube y quiero seguir en ella"

El Unicaja ya está en Liga Femenina-2 y la entrenadora que ha comandado este proyecto, Lorena Aranda, destila felicidad. Ha sido un largo y duro trabajo. Y la recompensa ha llegado.

Felicidades, entrenadora.

Muchas gracias. Se ha sufrido, ¿eh?

El sábado y el domingo... ¿estaba el equipo preparado para eso?

Sí, porque sabíamos que era un fin de semana muy complicado, y al final pues la balanza ha caído hacia nuestro lado. Llevamos muchos años peleando por que esto pasara y al final ha ocurrido.

La apuesta del club ha sido fuerte y la recompensa llegó.

Chiki (Gil, entrenador de cantera del Unicaja) me habla mucho y me dice que no es tener suerte sino crear circunstancias. Y creo que nosotras las hemos creado y hemos creído en nuestro trabajo y al final hemos recogido el fruto.

¿Lo ha visto perdido alguna vez en este fin de semana?

Es que estas jugadoras tienen algo muy especial que me hacen creer en ellas hasta el final.

También lo digo por el sábado contra Adareva...

Sí, sí... El sábado, cuando pedimos el tiempo muerto e íbamos cinco puntos abajo y quedaba 1:08 para el final, les dije: «Tías, cambiad las caras porque podemos. Vamos a meter ahora una canasta y vamos a ganar luego el partido». Y al final salió. Creas las circunstancias y los tiros te entran y te crees que puedes conseguido. Y lo que pasó ante Adareva nos ha servido el domingo contra Estepona, para cambiar la dinámica que teníamos.

¿Qué supone el ascenso?

Pues una alegría para el club, que este año ha apostado firmemente por el baloncesto femenino, y creo que el club tiene que estar satisfecho porque al final el trabajo bien hecho se ha demostrado que da sus frutos.

¿Y en lo personal?

En lo personal... Pues no lo sé... Es que no me quiero plantear todavía nada. Estoy en una nube y quiero seguir en ella. No me planteo nada más, ni mi continuidad ni nada. Seguiré seguro en el Unicaja, no sé todavía dónde.

¿Se puede competir con este bloque en Liga Femenina-2?

Sí se puede, seguro que sí. Son niñas que, aunque sean jóvenes, han pasado por muchas selecciones, compiten, se llevan muy bien, sólo tienes que ver lo que ha pasado. Y con algún refuerzo más este bloque está bien conformado para poder competir en Liga Femenina-2.