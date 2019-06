La Eurocup que viene

El Valencia Basket, que jugará la Euroliga, es la gran ausencia de una lista en la que vuelven a destacar los equipos rusos: Unics Kazan, Lokomotiv Kuban y Zenit San Petersburgo

El Unicaja jugará la próxima temporada, por tercera vez en su historia y segunda temporada consecutiva, la Eurocup, el segundo torneo en importancia del baloncesto continental. Ya se conocen los nombres de varios de los 24 participantes en la próxima edición de la Eurocup 2019/2020, en la que los verdes serán uno de los favoritos y en la que la ausencia más significativa respecto a este curso será la del Valencia Basket, que jugará la Euroliga.

Pero la no presencia del Valencia Basket o del Estrella Roja de Belgrado, otro «grande» que emigra a la máxima competición del básket en el Viejo Continente, no significa que no habrá grandes equipos en una Eurocup que crece en dificultad temporada a temporada.

En principio, los equipos rusos parecen los rivales más duros en el camino hacia el ansiado título. Repiten los mismos tres que la han jugado esta misma temporada: el Unics Kazan, el Lokomotiv Kuban y el Zenit de San Petersburgo entrenado ahora por Joan Plaza. También serán huesos duros de roer los dos representantes del baloncesto turco: Tofas Bursa y Galatasaray, así como balcánicos Cedevita y Partizán.

La única novedad que llega desde la pasada Euroliga a la próxima Eurocup es otro equipo de los Balcanes, el Buducnost de Montenegro, que hizo un buen papel en la máxima competición europea y si es capaz de mantener el grueso de su plantilla será candidato seguro a todo. En su pista de Podgorica será, seguro, un rival durísimo.

Otro nombres ilustres que serán «compañeros» de viaje del Unicaja en la Eurocup 2019/2020 serán el Rytas de Lituania, el Monaco francés y, casi seguro el Alba alemán de Aíto García Reneses (vigente subcampeón de la competición), que todavía no tiene su plaza garantizada, pero es muy posible que sea uno de los dos clubes germanos que participen en la próxima Eurocup.

Dos de las grandes novedades llegarán precisamente desde la Liga Endesa ya que dos históricos como el Joventut de Badalona y el Tecnyconta Zaragoza (CAI en su mejor época) aterrizan en la segunda competición europea en la que ¡ojo!, que no hay que descartar que también esté el Herbalife Gran Canaria, que es uno de los máximos favoritos a tener una de las tres wild cards (invitaciones) que la organización repartirá. El Alba alemán, si no logra el pase deportivamente por sus resultados en la Bundesliga, es otro de los que «casi» seguro estarían invitados.

El sistema de competición será idéntico al del curso actual, salvo que en la próxima reunión de la Euroliga se decida lo contrario. Si no hay novedades, los equipos jugarán la primera fase repartidos en cuatro grupos de seis equipos cada uno, con 16 equipos avanzando hacia una fase Top 16, que tendrá cuatro grupos. Los ocho mejores se clasificarán para los cuartos de final, que serán en sistema de play off al mejor de tres partidos, al igual que las semifinales y la final, con los desempates en las pistas de los mejores clasificados.

Aunque todavía no es oficial, el Unicaja será cabeza de serie en el sorteo de la primera fase con otros tres de los equipos más potentes, a los que no se enfrentará en la primera fase. La competición arrancará en fecha todavía por determinar,