Diego Epifanio, técnico del Burgos, descubre cómo es y cómo juega Deon Thompson

Deon Thompson se convirtió este pasado lunes en el primer fichaje del Unicaja para la temporada 2019/2020. Jugador norteamericano, de 30 años y 2.04 metros, está llamado a ser uno de los referentes del juego interior cajista la próxima temporada.

A pesar de ser un jugador con experiencia en la Liga Endesa y que ha jugado el último tramo de la pasada Euroliga, lo cierto es que Thompson es un jugador se puede decir que algo «desconocido» para el gran público.

Si hay alguien en España que realmente conoce bien al nuevo pívot cajista, ése es Diego Epifanio, que ha sido su entrenador en el San Pablo Burgos la última temporada y media, antes de que Thompson hiciera las maletas el pasado mes de enero para fichar por el Zalgiris de Kaunas lituano.

El técnico del equipo castellano, en plenas vacaciones, atiende a La Opinión de Málaga para descubrirle a la afición del Unicaja cómo es y cómo juega el primer fichaje del equipo verde para la temporada 2019/2020.

Epifanio, para empezar, asegura no estar sorprendido por el fichaje de su exjugador por el Unicaja. «No me ha sorprendido la noticia porque sabía desde hace tiempo que era un jugador que la secretaría técnica del Unicaja estaba siguiendo», aseguró.

El entrenador recuerda cómo fue la llegada de Thompson al San Pablo Burgos hace un par de veranos. «Deon llegó en nuestro año tras el ascenso. Si te soy sincero, pensamos que él nunca aceptaría jugar en Burgos, pero hablamos con su agencia y aceptó. Él siempre nos dijo que su idea era dar un pequeño paso atrás para coger impulso. Ser importante en Burgos para permitirle ir a equipos mejores, justo lo que ha hecho con Zalgiris y ahora con el Unicaja».

«Thompson es un jugador de equipo, que sigue las normas. Se encuentra cómodo al cuatro y medio. Tiene tiro de 3, pero también juego en el poste bajo. Pasa bien el balón, se mueve bien sin balón. Sobre todo tiene buena su predisposición para ir al rebote. Se coloca muy bien. Es muy listo. Defensivamente es disciplinado. Eso sí, hay que ver la exigencia que tendrá en el Unicaja, que es distinta a la que tenía en Burgos».

En el Unicaja, Thompson tendrá un rol de «5», algo que para Epifanio no es una novedad. «En el Zalgiris ha jugado de «5», con nosotros, por las circunstancia del equipo, le hacíamos jugar al «4». Él puede sacar ventajas en ambas posiciones. Al «4» tiene superioridad física sobre otros ala-pívots y si va al «5», por movilidad puede atacar a los pívots puros. Es un jugador que puede jugar bien en las dos posiciones».

Epifanio se deshace en elogios sobre el nuevo jugador cajista cuando se le cuestiona sobre el apartado personal. «Es un tío increíble. Es una persona de trato fácil. Una persona que se integra en el vestuario. Que sabe lo que significa ser un jugador de equipo. Está siempre predispuesto a relacionarse con los aficionados, es listo y tiene una virtud que le suele costar a los extranjeros y es que a él le gusta conocer la cultura del sitio al que va. Tiene muchas inquietudes culturales. También es un ejemplo a nivel de grupo en su relación con staff y compañeros. No habla mucho castellano, pero lo entiende bien y si le preguntas: ¿hablas castellano? Te contestará: 'un poquito'», explicó Diego Epifanio.

Su anterior técnico en Burgos tiene claro que el Unicaja ha acertado fichando a Thompson para su proyecto de la próxima temporada. «Sí. Es un buen fichaje. Nos ayudó mucho y creo que en el Unicaja va a ayudar a tope a que el equipo sea mejor. Estoy seguro que por actitud y calidad, la afición va a estar muy contenta», sentenció Epifanio.