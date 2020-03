El deporte italiano queda suspendido hasta el 3 de abril

La crisis del coronavirus sigue traspasando límites y fronteras, lleva semanas instaurado en nuestro día a día, pero está siendo en las últimas horas cuando diferentes administraciones y organizaciones públicas se están empezando a decretar medidas drásticas de prevención y contención. A nivel europeo, Italia es el país más afectado por el Covid-19 y las acciones para intentar frenar su crecimiento también han llegado al mundo del deporte.

En la tarde de ayer, los miembros del Olímpico Italiano (CONI) se reunieron en la sede de Roma para atajar este tema y dilucidar posibles soluciones. Por el momento, ha decidido suspender todos los eventos deportivos en Italia hasta el 3 de abril, y ha pedido al Gobierno que adopte esta decisión por decreto, como medida de precaución ante la expansión del coronavirus.

«Todas las actividades deportivas en todos los niveles están suspendidas hasta el 3 de abril de 2020», detalla el CONI en una nota publicada a través de su página web, en la que además pide al Gobierno italiano que firme un decreto «específico que incluya esta decisión·, se recoge en el comunicado del CONI.

No obstante, el Comité Olímpico de Italia recuerda que las competiciones internacionales, tanto para clubes como para equipos nacionales, no entran dentro de la disponibilidad jurisdiccional del Comité y, por lo tanto, no pueden ser reguladas por esta decisión.Este es el caso, por ejemplo, de la Eurocup, competición disputada por el Unicaja. Según los planes establecidos por la competición continental de baloncesto, el conjunto de Los Guindos tendría que jugar la próxima semana sus partidos correspondientes a los cuartos de final ante el Umana Reyer Venecia. Mismo escenario que en la eliminatoria que disputa el Virtus Bologna, otro equipo del norte del país transalpino, una de las zonas especialmente afectadas.

Hasta el cierre de esta edición, la Euroliga no se ha pronunciado al respecto y no ha tomado una decisión tajante, como sí parece que se está realizando en las competiciones UEFA en la que se está anunciado que diferentes partido de Champions League y Europa League en la que participan equipo italianos se desarrollarán a puerta cerrada.

Asimismo, durante la tarde de ayer, este periódico se puso en contacto con los responsables de comunicación del Umana Reyer Venecia para conocer la última hora sobre el asunto. No obstante, desde la entidad italiana prefieren ser cautelosos. «Nosotros nos atenemos siempre a lo que decidan las instituciones, las federaciones y lo que decrete la organización, en este caso la Eurocup», apuntaban desde el club veneciano.

En la misma dirección de la decisión del CONI, la Lega Basket italiana informó a última hora de la tarde de la voluntad de suspender todas las competiciones de deportes de equipo, a todos los niveles, también hasta el 3 de abril de acuerdo con la Federación Italiana de Baloncesto. Siguen esperando que el gobierno italiano se pronuncie al respecto para seguir tomando decisiones y monitorizar la situación.

Por ahora, lo más probable es que todos estos encuentros se jueguen a puerta cerrada y que los equipos acorten las estancias y viajen el mismo día del partido. La decisión final quedará en manos de la Euroliga, que en las próximas horas deberá arrojar luz sobre el asunto, ya que la semana que viene están ya programados los diferentes partidos continentales.