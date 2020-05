Alberto Díaz: "Tengo muchas ganas de volver a jugar"

El malagueño Alberto Díaz, miembro del róster del Unicaja que lleva entrenando desde la semana pasada en Los Guindos, está notando la gran diferencia que existe trabajar en casa como ha tenido que hacer durante los días de confinamiento con poder trabajar ahora en la pista. "Además de las medidas de seguridad, que están muy bien y que nos ayudan mucho, lo importante es ir avanzando progresivamente que es cómo lo estamos haciendo", revela el base.

"Estos entrenamientos son una mezcla entre pretemporada y postemporada, al final tienes que seguir un poco con el contacto con el balón de ese principio de pretemporada que vas intentando coger fondo poco a poco y mezclando con ejercicios de manejo de balón y tiro", dice Alberto Díaz.

En cuanto a su estado físico, tras la lesión que sufrió en la Copa del Rey, Alberto asegura sentirse recuperado: "De la lesión me encuentro muy bien, como si no hubiera tenido nada y ahora estoy cien por cien. Es verdad que aunque hagas ejercicio, como el ritmo de partido no hay nada que lo pueda simular. Evidentemente eso no se puede igualar y cuento con ello pero si me encuentro al cien por cien con todo lo que hago, es buena señal".

Ahora, si se juega, tendrá otro compañero en la posición de base. Según Alberto, "Jaime es una pieza fundamental para nosotros, lo ha demostrado y le vamos a echar mucho de menos, pero estas cosas pasan. Ahora está Gal que es un gran base con mucha experiencia y ya demostró en el primer partido que llegó, el nivel al que estaba. Yo al final sigo teniendo la misma responsabilidad de antes pero con otro compañero, lo importante es sacar al equipo y la presión no es algo que me afecte".

Sobre la situación que estamos viviendo, Alberto también hace su reflexión: "Sentimos un poco de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, porque es algo que se escapa de nuestro control y hay mucha preocupación. Es algo de lo que no hay precedentes y no sabemos cómo nos va a aceptar a nivel de competición, evidentemente hay mucha preocupación. Lo que queremos todos es que la situación vaya evolucionando bien, que siga su ritmo, y si empezamos ya a hacer sesiones de grupo, quiere decir que todo va bien y va mejorando y eso es buena señal".

Sin duda hay ganas de volver a jugar: "Hay ganas evidentemente. Muchas veces hay una balanza entre la salud personal y de la familia con la que convives y el deporte o la competición, pero evidentemente yo tengo muchas ganas. Yo venía de un mes anterior sin competir y particularmente tengo muchas ganas de volver a jugar".