"Inés Arrimadas lo que ha hecho es apoyar a los españoles, no al Gobierno de Sánchez"

A Javier Imbroda le ha cambiado mucho la vida en estos 25 años. Alejado ahora de los banquillos, es el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Tiempos convulsos los que le ha tocado vivir, sobre todo con esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Difícil momento para todos con esta lacra del COVID-19...

Nos ha tocado gestionar una situación inédita como ésta que estamos viviendo y padeciendo. El Gobierno de Andalucía fundamentalmente lo que está pensando es en las personas, en la salud y en salvar vidas. También en la educación y en el trabajo. En definitiva, todo lo que necesitamos para ir recuperando una normalidad. Estamos centrados en ayudar a las personas. Tengo claro que de esto no se sale sin la colaboración de todo el mundo, no solo de las administraciones. Los ciudadanos desde su responsabilidad también tienen que aportar para salir adelante. Tenemos que ser todos como un equipo, no poner excusas y no vivir en la queja permanente. Son dos principios que nos vienen bien en esto que estamos viviendo. No podemos permanecer en el lamento. Es mejor luchar y salir adelante.

Los escolares no volverán a las aulas hasta después del verano. ¿Por que se ha tomado esta decisión final?

Es una decisión que tomé después de escuchar a la comunidad educativa. Ha sido muy complicado, pero la decisión es que no vuelva a las aulas ninguna etapa formativa. Mucho menos, en Infantil. Se volverá en septiembre si las autoridades sanitarias así nos lo permiten. Entiendo que no se dan las condiciones en estas circunstancias para que vuelvan nuestros alumnos a los centros educativos. Hablar de lo que puede pasar dentro de cuatro meses es jugar a adivino. Si la crisis nos está enseñando algo es que hay que estar tomando decisiones semana a semana. Es muy difícil aventurarte a saber qué va a pasar dentro de cuatro meses. Lo que sí tenemos es que estar preparados para cualquier escenario a partir de septiembre. Lo normal sería volver a las aulas, pero ya veremos con qué medidas.

¿Cómo es el estado de salud de los socios del Gobierno en Andalucía?

Es magnífico. A muchos los he conocido ahora y en los 14 meses que llevamos de Gobierno ha sucedido algo extraordinbario y es que la responsabilidad ha hecho que se una este equipo como si hubiésemos estado siempre juntos. Si entras en el Gobierno es imposible diferenciar si eres de un partido político o del otro. Es un Gobierno solvente, sólido, responsable y unido. Estamos preparados para dar las mejores respuestas, contando con la colaboración de toda la sociedad.

Inés Arrimadas se ha posicionado del lado del Gobierno de España en la solicitud del último estado de alarma. ¿Qué opina de esta decisión?

La decisión de Ciudanos a nivel nacional, liderada por su presidenta Inés Arrimadas, lo que ha hecho es adherirse y apoyar a los españoles, no al Gobierno de Sánchez. Se ha limitado a decidir qué era lo mejor para el interés general. Y esto en política -y más con lo que estamos conociendo del Gobierno de España- es raro de entender. El Gobierno de Sánchez nos está trasladando un sectarismo difícil de entender en estos momentos que estamos viviendo. Tienen un sesgo ideológico y hoy las ideologías se tienen que apartar para dejar a las mejores personas que puedan gestionar una situación tan tremenda como la que estamos viviendo. Hay que alejarse de la ideología porque la ideología lo que lleva es a la confrontación.