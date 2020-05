Primer paso para una Liga Endesa de 20 equipos que la ACB no quiere asumir

Lío a la vista entre la ACB y la FEB. La LEB Oro no tendrá fase de ascenso y los dos mejores clasificados antes del parón por la crisis del coronavirus, el Valladolid y el Gipuzkoa, serán los propuestos por la Federación para el ascenso a la Liga Endesa.

La decisión ya está tomada por lo que oficiosamente podemos hablar ya de una Liga Endesa 2020/2021 con 20 equipos, después de que la ACB decidiera semanas atrás dar por finalizada la Fase Regular de la máxima competición del baloncesto nacional sin descensos. O sea, que los mismos 17 equipos que junto al Unicaja han competido el presente curso tienen su plaza asegurada también para la próxima temporada, a los que habrá que añadir a pucelanos y vascos.

La decisión de que no haya este verano descensos desde la Liga Endesa es legítima, pero provoca una situación de la que no quieren asumir las consecuencias los equipos de la LEB Oro. Hay un convenio entre ACB y FEB, validado por el CSD, que deja claro que subirán dos equipos si es que cumplen con las exigencias económicas y estructurales de la máxima categoría para ascender. De este modo, en las próximas semanas, castellanos y vascos deberán presentar la correspondiente documentación y un respaldo financiero que es seguro, por otro lado, que serán analizados y escrutados al milímetro por la ACB.

En definitiva, los papeles puede que den la razón a Valladolid y a Gipuzkoa para ascender, pero no todo va a ser tan sencillo para ellos. Ambos clubes cuentan con el respaldo de la FEB para hacer efectivo el ascenso, pero la ACB no quiere una ampliación que supondría un problema serio de fechas para una Liga ya demasiado cargada de partidos. Clubes como Baskonia o Joventut ya han hecho pública su negativa a la ampliación, misma idea que manejan la mayor parte del resto de equipos de la máxima categoría (el Unicaja no se ha manifestado públicamente al respecto, pero parece alineado en los reacios a aumentar la competición).

El problema parece que está destinado a una intervención del Consejo Superior de Deportes para mediar en el conflicto. Si definitivamente la Liga se amplia a 20 clubes, será obligatorio reestructurar el formato de la competición. Se ha especulado con una Liga todos contra todos en la que quedarían eliminados los play off y también se ha barajado la idea de dos grupos de diez equipos con play off final por el título.

Las próximas semanas serán las que dicten sentencia definitiva. La FEB quiere hacer valer sus derechos, la ACB va a tratar de impedir unos ascensos que no han llegado por méritos deportivos al no jugarse de forma completa la temporada en la LEB Oro. El CSD tiene trabajo.