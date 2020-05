Antonio Martín: "El aficionado estará muy conectado"

Una vez anunciada de manera oficial la sede que en cuestión de semanas acogerá la Fase Final de esta temporada la ACB, su presidente Antonio Martín reveló los detalles del último tramo de la temporada de baloncesto en España. En unas declaraciones en Vamos, de Movistar+, Martín hizo hincapié en que del 17 al 30 de junio Valencia será una fiesta del baloncesto en la que "el aficionado estará muy conectado".

"Tras la reunión que hemos tenido con los clubs me encuentro supercontento y superfeliz. Son 10 días de fase inicial, una jornada de descanso, semifinales, jornada de descanso y la final", detalló el dirigente. "Durante estos 14 días, exceptuando los dos días de descanso, habrá partidos, y eso me hace estar contento porque el aficionado estará muy conectado incluso a equipos que no sigue.

Asimismo, Antonio Martín recalcó que los jugadores tendrán a su disposición a los equipos médicos "para que puedan hacer preguntas y ser respondidos a todas las dudas que puedan tener".

En cuanto a la organización de los partidos, Martín comentó que "es muy fácil defender a Valencia como sede porque La Fonteta es una instalación de primer orden". En esas instalaciones, los 12 primeros clasificados de la Liga regular tras la jornada 23 se dividirán en dos grupos de seis equipo (Unicaja pertenece al Grupo A). Cada club clasificado jugará cinco encuentros, uno contra cada rival de su grupo, entre los primeros días del miércoles 17 al viernes 26. Después, los dos primeros clasificados de cada grupo se enfrentarán en semifinales el domingo 28, y los vencedores disputarán la final el martes 30 de junio, siempre a partido único.