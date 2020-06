Casimiro: «El equipo ha mostrado una gran actitud»

Luis Casimiro se mostró feliz por el triunfo de su equipo y por la imagen mostrada en el arranque de esta Fase Final de la Liga Endesa que se disputa desde ayer en Valencia. «Quiero destacar la actitud del equipo, veníamos trabajando bien en los entrenamientos, pero sin jugar ningún amistoso no sabíamos cómo iba a ser nuestro nivel de competición. Hicimos un muy buen primer tiempo. En el segundo ya no tuvimos tanto ritmo de ataque, por sus defensas alternativas, pararon el partido. En el tercer cuarto hicimos un extraordinario trabajo defensivo y desde ahí ha sido más sencillo ganar el partido», aseguró el técnico manchego.

Casimiro también detectó algunos aspectos a mejorar. «Hemos estado discontinuos. En el segundo tiempo no tuvimos el mismo ritmo pero es mérito del Tenerife, nos han hecho pensar más. Defensivamente el equipo ha trabajado muy bien. No he visto egoísmo por ningún sitio y ese es el camino».

Casimiro movió todo su banquillo y encontró ayuda en sus 12 jugadores. «Nuestra filosofía de juego es que jueguen 10 ó 12. Normalmente diez minutos como poco. Varios jugadores cansados han sido honestos y han pedido cambios. Hay que dosificar los esfuerzos con partidos cada dos días».



El equipo brilló en ataque. El técnico dio algunas de las claves del buen partido ofensivo de sus jugadores. «Estuvimos seleccionando buenos tiros y tuvimos mucho acierto en la primera parte. En la segunda fallamos algo más. No me fijo tanto en el porcentaje como en el trabajo realizado para conseguir esos tiros liberados. Perdimos pocos balones porque Gal y Alberto controlan mucho el ritmo de partido».

«Ganar siempre es importante y empezar una competición así hace que te vayas al hotel con buenas sensaciones. Hay que tener la responsabilidad para seguir trabajando igual y no presionarnos en exceso», finalizó el entrenador cajista, pensando ya en el duelo de mañana, viernes, el segundo de la liguilla de este Grupo A, frente al Barça de Svetislav Pesic (18.30 horas).