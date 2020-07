Grupo asequible para Unicaja en la Eurocup

El Unicaja ya conoce su camino a seguir para la Fase Regular de la Eurocup 20/21. El conjunto cajista que partía como cabeza de serie, junto a UNICS Kazan, Promitheas griego y Lokomotivha quedado emparejado en el Grupo B con Buducnost Podgorica, Macabbi Rishon Lezzon, Germani Brescia, Ratiopharm ULM y Metropolitans 92.

El conjunto cajista ha tenido a la suerte de su lado durante el sorteo. Ya se sabía que el Buducnost iba a ser un rival seguro, debido a las restricciones que lleva a cabo la competición y que no permite que dos equipos de una misma liga coincidan en la primera fase, pero aún quedaban cuatro plazas por ocupar que podrían haber sido para equipos como Partizan de Belgrado, AS Mónaco o Virtus Bolonia.

Se podría decir que el Grupo B es el más asequible. Salvo sorpresas, todo apunta a que Unicaja, Buducnost, Maccabi y Brescia serían los que se salven de criba al finalizar la primera ronda. El conjunto cajista no debería tener problemas para repetir su posición en la pasada temporada y acabar la Fase Regular como primero de su grupo. De hecho, en los 19 años que lleva el conjunto de Los Guindos en la élite europea, solo se ha enfrentado al Buducnost, con el resto de equipos nunca se ha visto las caras, un claro ejemplo del nivel de estos clubes.

Mirando más allá de la primera ronda, lo realmente complicado viene en el Top 16. El grupo de la muerte es el Grupo C, donde se encuentran Lokomotiv Kuban, Morabanc Andorra, Lietkabelis Panevezys, Virtus Bolonia, As Mónaco y Telenet Giants. Esto quiere decir que, si Unicaja acaba primero, en el TOP 16 se enfrentará al segundo mejor del Grupo C, que será obviamente un rival muy duro. Por lo tanto, el objetivo de alcanzar los cuartos de final como líderes y con el factor cancha a favor, sería más complicado.

Si todo sigue según lo previsto, se jugarán 10 partidos de Fase Regular -cinco en casa y cinco fuera- desde el 30 de septiembre al 16 de diciembre. Los mejores cuatro equipos de cada grupo avanzarán al Top 16, configurándose nuevos grupos de 4 equipos con seis encuentros cada uno que comenzarán el 30 de diciembre y finalizarán el 3 de febrero de 2021.

A partir de ahí, los dos mejores de cada grupo avanzarán a los play offs, que se disputarán al mejor de tres partidos siendo este el calendario: cuartos de final, del 2 al 10 de marzo; semifinales, del 16 al 24 de marzo; y las finales que tendrán lugar del 6 al 14 de abril.

Los grupos han quedado de la siguiente forma:

Grupo A: Unics Kazan, Joventut, Partizan, Umana Reyer Venecia, Bahcesehir Koleji Istanbul y JL Bourg.

Grupo B: Unicaja, Buducnost, Maccabi Rishon Lezion, Germani Brescia, Ratiopharm Ulm y Boulogne Metropolitans 92.

Grupo C: Lokomotiv Kuban, Morabanc Andorra, Lietkabelis Panevezys, Virtus Bologna, AS Monaco y Telenet Giants Antwerp.

Grupo D: Promitheas Patras, Herbalife Gran Canaria, Dolomiti Energia Trento, Cedevita Olimpia Ljubljana, Frutti Extra Bursaspor y Nanterre 92.