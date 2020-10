Casimiro: "El equipo está cada día con mejores sensaciones"

Sin lugar al parón competitivo, el Unicaja regresa al baloncesto tres días después de perder en ACB ante el invicto Tenerife. El siguiente reto es ganar en Alemania este miércoles a las 19:15 horas. Enfrente, el Ratiopharm Ulm de Jaka Lakovic. "Es un equipo difícil que juega en su pista con mucha energía, también fuera de casa. Han competido en todos los partidos y se lo ha puesto difícil a todos los equipos. Es un equipo del corte alemán, con pívots con la misma medida, muy físicos, atléticos, que pueden tirar de tres; y jugadores exteriores físicamente muy buenos. Juegan con mucha energía en casa y será complicado vencerles".

El Unicaja afronta una semana de gran desgaste con tres partidos en cinco días. "No tenemos que pensar en lo que nos viene esta semana. Hay que ir viviéndolo día a día, acabamos de entrenar y tenemos buenas sensaciones. Mañana a descansar para competir al máximo el miércoles e ir afrontando cada partido cuando va llegando. Tenemos una semana que a todos nos gusta: entrenar poco, competir mucho", manifestó el entrenador cajista.

Un Luis Casimiro que no pasó por alto evaluar el estado de forma de su plantilla, después de la derrota en casa ante el Iberostar Tenerife de Txus Vidorreta y los tres ex de Unicaja. "Aun habiendo perdido, hay buenos entrenamientos y buena atmósfera. El equipo está cada día con mejores sensaciones. ¿En qué punto estamos? No sabría decir en qué baremo medir dónde estamos".

En el apartado de las bajas, Jaime Fernández y Gal Mekel seguirán sin contar en este partido, y a ellos se añade el joven Rafa Santos por tener molestias físicas. La tónica positiva son las buena sensaciones con Jaime, cada vez más cerca. Así ha examinado el técnico la situación: "No van a estar. Vamos a seguir los mismos. Rafa Santos se queda también, tiene un problemilla a nivel físico. Vamos a viajar los 10 jugadores que están sanos para competir. La buena noticia es que Jaime está ya en dinámica de equipo. Poco a poco está entrando. Es para estar contentos, pero todavía vamos a esperar a ver cuando se recupera totalmente".

Uno de los detalles más reseñables del anterior choque en Liga Endesa fue la corta rotación de Casimiro en el partido. Por ello fue preguntado en rueda de prensa. "Algunos días la rotación se hace más corta. La mayoría puede ser con 12 jugadores y algún día la puedo acortar. Vamos a seguir con esa misma situación. El que lleva más carga y es obligado es Alberto, el resto están compitiendo entre 20-26 minutos máximo. El único que se nos va es Alberto, por razones obvias. El resto estamos en buena medida para jugar frescos en el partido", apuntó.

Otros de los nombres propios es el del capitán Carlos Suárez, todavía sin participación clave desde que se recuperara de la lesión. Casimiro explicó su situación y aseguró que su rol sigue siendo el mismo. "Como él hay otros jugadores que no juegan y no cambian de rol. Carlos tiene que seguir siendo un jugador importante para nosotros, estamos recuperándolo. No hizo pretemporada, solo unos cinco días. Está poco a poco poniéndose para ser el Carlos Suárez que todos queremos. En ningún momento me he planteado que tenga un nuevo rol", expresó.