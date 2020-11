Casimiro: "Hay mucha rivalidad en nuestro grupo y el Mornar es muy peligroso"

Luis Casimiro compareció en el día previo al partido de Eurocup este miércoles (19:30 horas) en casa ante el Mornar Bar, rival que ya sorprendió al equipo malagueño en el partido de ida ganando en tierras montenegrinas. "Es un equipo que tiene individualidades de muchísima calidad. Son muy peligrosos y tienen mucho control sobre el tiempo del partido. Tenemos que esta muy alerta en defensa tanto en lo individual como a nivel de equipo", analizó el entrenador manchego en rueda de prensa.

"Es un equipo que tenemos que respetar muchísimo en nuestro grupo. Quizá no tengan grandes nombres a nivel de experiencia en la competición europea, pero son clubes que crecen y que demuestran que son peligrosos. Hay mucha rivalidad en el grupo y ellos están peleando por la zona alta. Sabemos de su calidad individual y colectiva", añadió. Casimiro no quiso desvelar quién será el descarte del Unicaja, aunque reconoció que "tiene una idea", pero no va a darle "ventaja al rival".

Opinó sobre el frenético ritmo de competición que ha vivido el partido y sobre la posibilidad de la suspensión de partido en Eurocup por la pandemia. "Nos preocupa nuestro ritmo. Hasta ahora llevamos buen ritmo de partidos. Estamos teniendo buen comportamiento y también suerte para poder jugar todos los partidos programados. Ya la competición deberá valorar hasta qué punto es bueno que se vayan aplazando partidos y si hay fechas para recuperarlos", apuntó.

Sobre el tema rotaciones, ahora que los lesionados Jaime y Gal Mekel están listos para aumentar la competencia, no tiene nada prefijado. "No puedo plantearme si voy a hacer rotaciones, tengo que plantearme el día a día. Es un ritmo alto de trabajo, de viajes, de partidos. No voy a hacer una rotación cordial para que nadie se sienta afectado. Voy a intentar tomar las decisiones más correctas a mi juicio para ayudar al equipo".

Tiró de estadística avanzada cuando se le preguntó por el rebote, todavía una faceta mejorable. "El rebote es una de las mejoras posibles. Si estamos en una estadística de solo mirar los totales estamos haciendo un análisis muy pobre. Hay que ir más allá, ir a la estadística avanzada. Esto nos dice que, a nivel defensivo, teniendo en cuenta la posibilidad de capturas que hay en cada partido, el equipo está en una zona media a nivel europeo. Mucho más mejorable, esos sí, en rebote ofensivo. Pero si se analiza así, no estamos tan mal".

El Unicaja vuelve a la competición después de un descanso competitivo que ha venido bien para coger fuerzas y seguir puliendo al equipo. "Se ha notado bajar el ritmo de tener partidos cada dos o tres días. En esta semana larga nos ha venido bien para trabajar con carga, intensidad, mucho ritmo. También para hacer descanso y recuperar, y por supuesto también ha servido para preparar este partido ante el Mornar", finalizó.